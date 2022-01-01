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TARJA TURUNEN — о туре с NIGHTWISH



В рамках недавнего интервью у TARJA'и TURUNEN спросили, согласилась бы она на новый тур с NIGHTWISH, если бы бывшие коллеги принесли извинения за то, как произошёл разрыв отношений, на что она ответила:



«Чисто гипотетически всё то, о чём вы сказали, может произойти, но это всё слишком эфемерно. Я живу в мире, как и все мы живём в мире, где всё происходит незаметно для нас. Я к тому, что я не в состоянии закрыть ни одну дверь в этой области; я больше не такой человек. Я уже столькому научилась в этой жизни. Я принимаю их такими, какие они есть.



Так что я не знаю. Гипотетически это было бы возможно. Но вряд ли это произойдёт».













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