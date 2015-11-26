1 ноя 2021



TARJA TURUNEN — об инсульте в 2018 году



Бывшая вокалистка NIGHTWISH Tarja Turunen рассказала о приступе, который она перенесла в конце 2018 года после завершения своего тура по США. Проживающая сейчас в Испании, Tarja в новом интервью Chaoszine решила рассказать о своём опыте, чтобы повысить осведомлённость о третьей основной причине смерти женщин.



«К счастью, я была дома, когда это случилось. Я только вернулась домой после гастролей по США. Это был довольно трудный, напряжённый тур, и я чувствовала, что полностью вымотана. Обычно я выматываюсь после туров — мне нужно несколько дней, время на восстановление. Но мне уже не 20 лет — есть определённые изменения. Несмотря на то, что я всегда заботилась о своём теле, физической форме и чувствую, что нахожусь в хорошем состоянии и всё такое, но все же... Я бы никогда не подумала, что такое может случиться со мной, но это может произойти с каждым — и очень часто, на самом деле это происходит сегодня с женщинами, даже в возрасте около 40.



Я решила поговорить об этом сейчас — тогда я этого не сделала — потому что считаю, что очень важно говорить [об этом]. Осознание этой вещи очень важно. Для меня это был шок, вне всякого сомнения».



По словам Tarja, ей не потребовалось много времени, чтобы преодолеть физические последствия инсульта.



«Но я не мучилась. Мне очень повезло. У меня не было никаких дефектов. Серьёзно, мне очень повезло. И слава Богу, что я была дома; это случилось дома. [Мой муж] увидел, что происходит, и сразу же привёз меня в больницу. И они помогли мне, всё было хорошо. Они сделали все, что было необходимо. Они не выясняли, что было причиной, они не выясняли этого.



Я покинула больницу через три дня. Я выписалась и сказала: "Хорошо, мне нужно дать 22 концерта в Европе". А доктор ответил: "Нет, ты никуда не поедешь". Но я должна была — я должна была. И я этого хотела. Я чувствовала себя хорошо».







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