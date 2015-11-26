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Tarja Turunen

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21 июн 2021 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH выпустит книгу о себе

10 дек 2020 : 		 Встреча вокалисток NIGHTWISH: видео

10 дек 2020 : 		 TARJA TURUNEN: «Я горжусь временем в NIGHTWISH»

7 дек 2020 : 		 Встреча вокалисток NIGHTWISH

30 ноя 2020 : 		 TARJA TURUNEN: «Музыка спасла меня»

12 ноя 2020 : 		 TARJA отыграет два концерта

4 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA TURUNEN

7 окт 2020 : 		 TARJA переиздает рождественский альбом

29 мар 2020 : 		 TARJA TURUNEN отыграла концерт онлайн

14 дек 2019 : 		 Видео с текстом от TARJA

17 сен 2019 : 		 TARJA TURUNEN о возможном реюнионе с NIGHTWISH: «Да ну не»

4 сен 2019 : 		 TARJA TURUNEN: «Я везде раздвигаю границы»

3 сен 2019 : 		 От TARJA уходит басист

28 авг 2019 : 		 Семплы нового альбома TARJA

27 авг 2019 : 		 Рассказ об издании альбома TARJA

9 авг 2019 : 		 Новое видео TARJA

28 июн 2019 : 		 Новое видео TARJA

4 май 2019 : 		 Детали нового альбома TARJA TURUNEN

30 апр 2019 : 		 Новый сингл TARJA TURUNEN

14 дек 2018 : 		 TARJA демонстрирует новый бокс-сет

17 окт 2018 : 		 TARJA TURUNEN: «Новый альбом будет мрачнее и тяжелее»

28 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA

16 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA

13 авг 2018 : 		 TARJA TURUNEN выпустит новый альбом осенью 2019

3 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA

2 авг 2018 : 		 TARJA TURUNEN об отношениях с участниками NIGHTWISH
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Бывшая вокалистка NIGHTWISH выпустит книгу о себе



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Издательство Rocket 88 объявило о публикации "Singing In My Blood" — первой книги бывшей вокалистки NIGHTWISH Tarja'и Turunen.

Во время карантина Tarja написала большую книгу о своей музыкальной карьере, перебрав десятки фотографий и воспоминаний. В книгу вошли рассказы друзей и коллег, которые сыграли роль в её музыкальной деятельности на сцене, в студии и дома, а также множество ранее не издававшихся личных фотографий с детства до наших дней.

Turunen сказала:

«Пение у меня в крови. С самого детства мне нравилось выступать... Но так как у меня не было возможности выходить на сцену в 2020 году, я провела много времени, просматривая фотоальбомы, в которых видела те счастливые сцены из детства, взросления и создания музыки, знакомства с моими поклонниками, путешествий по миру, записей и выступлений, веселья; эти воспоминания наполняют эту книгу.
В "Singing In My Blood" я рассказываю свою историю создания музыки и делюсь множеством личных фотографий. Это большая книга в твёрдом переплёте, в ней более 200 страниц с фотографиями, она будет выпущена выпускается в двух шикарных версиях».

Ex-NIGHTWISH Singer TARJA TURUNEN To Tell Her Story In 'Singing In My Blood' Book



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