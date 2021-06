сегодня



Бывшая вокалистка NIGHTWISH выпустит книгу о себе



Издательство Rocket 88 объявило о публикации "Singing In My Blood" — первой книги бывшей вокалистки NIGHTWISH Tarja'и Turunen.



Во время карантина Tarja написала большую книгу о своей музыкальной карьере, перебрав десятки фотографий и воспоминаний. В книгу вошли рассказы друзей и коллег, которые сыграли роль в её музыкальной деятельности на сцене, в студии и дома, а также множество ранее не издававшихся личных фотографий с детства до наших дней.



Turunen сказала:



«Пение у меня в крови. С самого детства мне нравилось выступать... Но так как у меня не было возможности выходить на сцену в 2020 году, я провела много времени, просматривая фотоальбомы, в которых видела те счастливые сцены из детства, взросления и создания музыки, знакомства с моими поклонниками, путешествий по миру, записей и выступлений, веселья; эти воспоминания наполняют эту книгу.

В "Singing In My Blood" я рассказываю свою историю создания музыки и делюсь множеством личных фотографий. Это большая книга в твёрдом переплёте, в ней более 200 страниц с фотографиями, она будет выпущена выпускается в двух шикарных версиях».







