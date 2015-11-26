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Tarja Turunen

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30 ноя 2020 : 		 TARJA TURUNEN: «Музыка спасла меня»

12 ноя 2020 : 		 TARJA отыграет два концерта

4 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA TURUNEN

7 окт 2020 : 		 TARJA переиздает рождественский альбом

29 мар 2020 : 		 TARJA TURUNEN отыграла концерт онлайн

14 дек 2019 : 		 Видео с текстом от TARJA

17 сен 2019 : 		 TARJA TURUNEN о возможном реюнионе с NIGHTWISH: «Да ну не»

4 сен 2019 : 		 TARJA TURUNEN: «Я везде раздвигаю границы»

3 сен 2019 : 		 От TARJA уходит басист

28 авг 2019 : 		 Семплы нового альбома TARJA

27 авг 2019 : 		 Рассказ об издании альбома TARJA

9 авг 2019 : 		 Новое видео TARJA

28 июн 2019 : 		 Новое видео TARJA

4 май 2019 : 		 Детали нового альбома TARJA TURUNEN

30 апр 2019 : 		 Новый сингл TARJA TURUNEN

14 дек 2018 : 		 TARJA демонстрирует новый бокс-сет

17 окт 2018 : 		 TARJA TURUNEN: «Новый альбом будет мрачнее и тяжелее»

28 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA

16 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA

13 авг 2018 : 		 TARJA TURUNEN выпустит новый альбом осенью 2019

3 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA

2 авг 2018 : 		 TARJA TURUNEN об отношениях с участниками NIGHTWISH

23 июл 2018 : 		 Рассказ об издании концертного релиза TARJA

18 июл 2018 : 		 Новый трейлер TARJA

14 июл 2018 : 		 Видео из нового концертного альбома TARJA

12 июл 2018 : 		 Новый видеотрейлер к предстоящему релизу TARJA
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TARJA TURUNEN: «Музыка спасла меня»



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В новом интервью Heavy New York бывшая вокалистка NIGHTWISH Tarja Turunen ответила на вопрос о том, думала ли она во время работы над новой музыкой, как песня повлияет на слушателя:

«Когда я сажусь сочинять песню, я не особо думаю, как она повлияет на слушателя. Процесс сочинения песен или моих текстов в настоящее время настолько личный, что в первую очередь они должны много значить для меня, а затем, я надеюсь, конечно, что они могут что-то значить для кого-то другого. Но я не стала бы объяснять свои тексты кому-то ещё. Я стараюсь писать песни откровенно, чтобы другие действительно могли понять их так, как хотят. Потому что это важно. Если я понимаю какую-нибудь определённую песню по-своему, это мой собственный путь, и мой путь всегда будет моим путём. Я не хочу, чтобы это у меня отобрали.

Но удивительно видеть и слышать, какое влияние оказывает музыка или искусство в целом на людей. Музыка спасла меня. Сложилась такая ситуация, когда я сочиняла материал для своего последнего альбома, — я была очень уставшей. В конце прошлого года я почувствовала, что не могу больше ничего делать. Я подумала: "Почему, чёрт возьми, я поставила себе такой дедлайн, что не могу в него уложиться?" Потом внезапно я обнаружила, что пишу тексты. И когда я закончила работу, я почувствовала себя словно заново рождённой в том смысле, что я воочию почувствовала, что музыка спасла меня снова. Поэтому я верю всем тем людям, которые говорили мне, что я сильно им помогла. И это удивительно. Я чувствую, что именно поэтому я здесь, именно поэтому я люблю музыку и именно поэтому я [делаю] то, что делаю».

TARJA TURUNEN:





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

deathstar777


30 ноя 2020, 13:49		Может спасти, может убить.


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