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TARJA TURUNEN : «Музыка спасла меня»



В новом интервью Heavy New York бывшая вокалистка NIGHTWISH Tarja Turunen ответила на вопрос о том, думала ли она во время работы над новой музыкой, как песня повлияет на слушателя:



«Когда я сажусь сочинять песню, я не особо думаю, как она повлияет на слушателя. Процесс сочинения песен или моих текстов в настоящее время настолько личный, что в первую очередь они должны много значить для меня, а затем, я надеюсь, конечно, что они могут что-то значить для кого-то другого. Но я не стала бы объяснять свои тексты кому-то ещё. Я стараюсь писать песни откровенно, чтобы другие действительно могли понять их так, как хотят. Потому что это важно. Если я понимаю какую-нибудь определённую песню по-своему, это мой собственный путь, и мой путь всегда будет моим путём. Я не хочу, чтобы это у меня отобрали.



Но удивительно видеть и слышать, какое влияние оказывает музыка или искусство в целом на людей. Музыка спасла меня. Сложилась такая ситуация, когда я сочиняла материал для своего последнего альбома, — я была очень уставшей. В конце прошлого года я почувствовала, что не могу больше ничего делать. Я подумала: "Почему, чёрт возьми, я поставила себе такой дедлайн, что не могу в него уложиться?" Потом внезапно я обнаружила, что пишу тексты. И когда я закончила работу, я почувствовала себя словно заново рождённой в том смысле, что я воочию почувствовала, что музыка спасла меня снова. Поэтому я верю всем тем людям, которые говорили мне, что я сильно им помогла. И это удивительно. Я чувствую, что именно поэтому я здесь, именно поэтому я люблю музыку и именно поэтому я [делаю] то, что делаю».













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