6 сен 2023



TARJA TURUNEN пытается в JOE SATRIANI



11 августа на earMUSIC состоялся выпуск нового концертного релиза TARJA "Rocking Heels: Live At Metal Church", запись которого проходила в Wacken Church в 2016 году. Фрагмент из этого релиза, кавер-версия композиции JOE SATRIANI "Always With Me, Always With You", доступна ниже.



Трек-лист:



"Always With Me, Always With You" (Joe Satriani)

"Numb" (Linkin Park)

"Alias" (In Flames)

"Vermillion Pt. 2" (Slipknot)

"Trust" (Megadeth)

"Ohne Dich" (Rammstein)

"Afterlife" (Avenged Sevenfold)

"The Living End" (Tarja)

"The Unforgiven" (Metallica)

"Sleeping Sun" (Nightwish)

"I Walk Alone" (Tarja)

"Ave Maria" (Tarja)







+0 -0



просмотров: 140