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SHINEDOWN попали в кантри-чарт



SHINEDOWN впервые попали в Billboard Country Airplay — композиция "Searchlight" заняла 54 строчку.



После почти четверти века лидерства в рок-чартах Billboard, SHINEDOWN впервые попал в кантри-чарт, так как "Searchlight" дебютировал на 54-й строчке в чартах Country Airplay (от 27 июня). По данным Luminate, за неделю прослушивания с 12 по 18 июня песня привлекла 980 000 слушателей»



Zak Myers: «Это очень много для нас значит. Нам реально круто осознавать, что нас могут принять даже в другом формате. Спасибо кантри-радио за то, что оно включило эту песню. Мы знаем, что это группа людей, которые очень гордятся тем, что они делают, поэтому большое вам спасибо за то, что впустили нас в свой мир!»







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