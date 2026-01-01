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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 25
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 24
*Барабанщик ANTHRAX повредил руку 23
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Shinedown

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19 май 2026 : 		 SHINEDOWN опять первые

14 май 2026 : 		 SHINEDOWN выступили в финале "American Idol"

3 апр 2026 : 		 Новая песня SHINEDOWN

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20 мар 2026 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы думали про двойной альбом»

16 мар 2026 : 		 Участники SHINEDOWN: «В этот раз нам пришлось напрячься»

4 мар 2026 : 		 SHINEDOWN опять первые

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17 фев 2026 : 		 Новая песня SHINEDOWN

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31 янв 2026 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «LUDACRIS просто трус!»

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28 окт 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

18 окт 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

14 окт 2025 : 		 SHINEDOWN исполнили новую песню

25 сен 2025 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы живое доказательство, что радио работает»

10 сен 2025 : 		 SHINEDOWN вновь первые
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SHINEDOWN попали в кантри-чарт



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SHINEDOWN впервые попали в Billboard Country Airplay — композиция "Searchlight" заняла 54 строчку.

После почти четверти века лидерства в рок-чартах Billboard, SHINEDOWN впервые попал в кантри-чарт, так как "Searchlight" дебютировал на 54-й строчке в чартах Country Airplay (от 27 июня). По данным Luminate, за неделю прослушивания с 12 по 18 июня песня привлекла 980 000 слушателей»

Zak Myers: «Это очень много для нас значит. Нам реально круто осознавать, что нас могут принять даже в другом формате. Спасибо кантри-радио за то, что оно включило эту песню. Мы знаем, что это группа людей, которые очень гордятся тем, что они делают, поэтому большое вам спасибо за то, что впустили нас в свой мир!»




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