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*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Новое видео AMON AMARTH 36
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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Shinedown

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У басиста SHINEDOWN серьезный срыв



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Eric Bass из SHINEDOWN обратился к поклонникам с видеообращением, объяснив, почему пропустит начало нового тура группы.

«Всем привет, это Eric из SHINEDOWN. Честно говоря, не знаю, как лучше об этом сказать, поэтому просто скажу как есть. Никаких заготовок — все от души. Мне нужно сделать одно объявление. Я не смогу присоединиться к группе в начале тура, который стартует уже через несколько дней.

Несколько недель назад у меня случился, можно сказать, очень серьезный психологический срыв. И сейчас, если быть честным, я не считаю правильным отправляться в тур в таком состоянии.

Я долго думал, стоит ли вообще делать это заявление. Можно было просто не появиться, а потом вернуться, когда придет время. Но и я сам, и группа всегда открыто говорили о важности психического здоровья. Поэтому было бы неправильно делать вид, будто мне стыдно за то, что произошло.

Подробности я раскрывать не могу. Сейчас я прохожу очень хорошее лечение в Медицинском университете Южной Каролины. Это курс ТМС — транскраниальной магнитной стимуляции, при которой с помощью электрической стимуляции помогают бороться с депрессией. Плюс психотерапия и другие методы. И я уже чувствую себя гораздо лучше, что очень радует.

Но я хочу, чтобы все знали: я очень хочу быть рядом с вами. Мне невероятно тяжело пропускать этот тур. Пока меня не будет, мои партии помогут исполнять два наших хороших друга — Josh Sturm и Zack Mack. Когда именно я смогу вернуться, пока сказать не могу. Надеюсь, это произойдет скорее раньше, чем позже, но сейчас мне важно убедиться, что я действительно в безопасности.

Мне очень повезло, что я могу позволить себе взять паузу. Я понимаю, что далеко не у всех есть такая возможность. Поэтому хочу обратиться к тем, кто руководит компаниями: если кто-то из ваших сотрудников сталкивается с подобными проблемами, дайте ему время, если это необходимо. А если через кризис психического здоровья проходите вы сами, тоже дайте себе это время и не бойтесь обращаться за помощью.

За свои пятьдесят один год я впервые сделал то, чего никогда раньше не делал: признался другому человеку, что не справляюсь сам и мне нужна помощь. Именно это стало началом моего выздоровления, через которое я сейчас прохожу. Просить о помощи непросто, но иногда это реально необходимо.

Я люблю вас всех. Спасибо за понимание. Не могу дождаться момента, когда снова выйду на сцену. А пока поддержите SHINEDOWN в мировом туре "Dance, Kid, Dance Act II". Я обязательно вернусь, как только это станет возможным. Еще раз спасибо за понимание. Люблю вас всех».

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) — это неинвазивный метод лечения, одобренный FDA, который применяется специалистами Института психиатрии Медицинского университета Южной Каролины. Метод основан на нейромодуляции — стимуляции и изменении активности нервных структур мозга, которые, как показали исследования, играют важную роль в регуляции настроения и поведения.




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13 июл 2026
father
Вместо лавандового рафа в Старбаксе ему налили банановый
просмотров: 225

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