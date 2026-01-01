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Shinedown

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Вокалист SHINEDOWN: «А у меня нет дома»



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BRENT SMITH в недавнем интервью рассказал о том, что у него нет постоянного дома и что он сознательно выбрал образ жизни кочевника, живущего исключительно в гостиницах. Музыкант, чьим последним собственным домом был дом в Thousand Oaks, штат Калифорния, где он жил с 2010 по 2016 год, объяснил такое решение так:

«Знаешь, это интересный момент. Когда ты растешь, а потом жизнь, о которой ты мечтал и которую сам себе заказывал, вдруг становится реальностью... Помню, в период первых альбомов и первых гастрольных циклов мои родители еще работали, и многие говорили моей маме: "Создается впечатление, будто он от чего-то убегает". А мама отвечала: "Нет, он бежит не от чего-то. Он бежит ко всему сразу".

Это была ее фраза, и, по-моему, она многих тогда поставила в тупик. Еще была такая идея, что я якобы бездомный. А мама говорила: "Он не бездомный. Он свободен от дома"».

Продолжая тему, Brent сказал:

«Если говорить о том, почему я выбрал именно такой образ жизни... Мой дом там, где мой сын. Поэтому мои корни определенно в Флориде — из-за него. Есть у меня корни и в Теннесси. Я часто бываю в Нашвилле. Последние пару лет я практически постоянно находился в Южной Калифорнии вместе с Eric'ом [Bass, басистом и продюсером SHINEDOWN].

И опять же, когда у меня был дом в Калифорнии с 2010 по 2016 год, я тогда очень много работал именно там. Занимался разными проектами, естественно, связанными и с группой тоже, и в этом был смысл. Но потом в какой-то момент я понял: "Я сделал здесь все, что должен был сделать. Пора двигаться дальше".

А лично у меня никогда не было проблем с жизнью в дороге.

Конечно, мы вчетвером — я, Eric, Zach [Myers] и Barry [Kerch] — проводим вместе очень много времени. У них у всех есть свои дома, свои базы. Но я еще и тот человек в группе, который занимается огромным количеством закулисных вопросов, связанных с бизнесом: что делать дальше, как вести переговоры по тем или иным вопросам и так далее.

Очень часто, чтобы добиться результата, я просто лечу туда, где нужно быть. Если это за океаном — значит, лечу за океан. Благодаря тому, как я живу, я могу сорваться с места буквально в любой момент. И мне это подходит. Говорю ли я, что у меня никогда не появится постоянный дом? Нет. Просто сейчас я еще не знаю, где именно он должен быть.»

Рассказывая о том, как собирает вещи для поездок, Brent отметил:

«Недавно я даже перешел на чемоданы поменьше. И это тоже одна из тех вещей, которые люди постоянно обсуждают в интернете. Они пишут: "Он все время ходит в одном и том же". А я отвечаю: "Да, это правда". Потому что меня это вполне устраивает.

У меня вообще все довольно просто. Я настоящий минималист. Без всяких оговорок.

Я не обрастаю вещами. У меня практически нет никакого имущества. Я почти ничего не храню — разве что подарки от фанатов, которые отправляются на склад или в специальные гардеробные кофры. Но в целом я практически ничем не владею. И опять же, мне так комфортно.

Barry, наверное, главный любитель набрать с собой лишнего. У него все очень тщательно продумано, все разложено по своим местам, все организовано определенным образом. Ему важно иметь рядом разные бытовые удобства, поэтому он подходит к этому вопросу очень серьезно.

Zach вообще сделал себе специальный кейс для обуви на гастроли. Уже одно это говорит о многом. У него есть свои конкретные привычки и свои любимые вещи, и он любит, чтобы все было организовано определенным образом.

Eric, пожалуй, ближе всего ко мне. Он тоже довольно минималистичен. Более того, Eric каждый день носит примерно одно и то же и особо не заморачивается по этому поводу.»

В завершение Brent добавил:

«Мне кажется, со временем мы все поняли одну простую вещь — не стоит тащить с собой слишком много барахла. Потому что, когда ты находишься в туре... В этом и заключается одна из прелестей гастрольной жизни. Да, за все приходится платить, но практически любую вещь, которая тебе понадобилась, можно просто попросить кого-нибудь купить и привезти.

Тур — это не реальный мир. Это довольно странное состоянии жизни.

Работы здесь очень много, но со временем ты понимаешь, что можно организовать на месте, а что действительно нужно брать с собой. И мне кажется, за эти годы мы все постепенно перестали быть Плюшкиными, потому что почти все необходимое можно достать уже по ходу дела».




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