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Юбилейный релиз SABATON выйдет осенью



SABATON отметят десятилетие альбома The Last Stand выпуском юбилейного издания одиннадцатого сентября.



Pär Sundström: «Кто бы мог подумать, что 10 лет пролетят так быстро? С альбомом «The Last Stand» у нас связано столько прекрасных воспоминаний, поэтому мы очень рады отпраздновать его 10-летие, выпустив специальное издание на виниле и в формате дигибука со всеми бонусами.



Если вы приобретете этот дигибук, то найдёте в нём бонусное видео, на котором запечатлён наш гитарист Tobbe, играющий свой последний концерт с нами на фестивале Sabaton Open Air в 2016 году перед тем, как уйти в восьмилетний отпуск. В некотором смысле это стало его собственным «Last Stand»! Конечно, тогда никто из нас не знал, что он в конечном итоге вернётся в группу в 2024 году, что делает воспоминания об этих моментах ещё более значимыми. Это трогательная глава в нашей истории, и идеальный повод поделиться ею, отмечая 10-летие альбома».



Трек-лист:



“Sparta

“Last Dying Breath”

“Blood Of Bannockburn”

“Diary Of An Unknown Soldier”

“The Lost Battalion”

“Rorke’s Drift”

“The Last Stand”

“Hill 3234”

“Shiroyama”

“Winged Hussars”

“The Last Battle”

“Camouflage” – Bonus Track (Stan Ridgway cover)

“All Guns Blazing” – Bonus Track (Judas Priest cover)

“Afraid To Shoot Strangers” – Bonus Track (Iron Maiden cover)

“Burn in Hell” – Bonus Track (Twisted Sister cover)



The Last Stand (10th Anniversary Edition) DVD tracklisting:



“Counterstrike” (Live at Sabaton Open Air 2016)

“The Art of War” (Live at Sabaton Open Air 2016)

“Resist and Bite” (Live at Sabaton Open Air 2016)

“To Hell and Back” (Live at Sabaton Open Air 2016)

“Sparta” (Live at Sabaton Open Air 2016)

“Gott Mit Uns” (Live at Sabaton Open Air 2016)

“Night Witches” (Live at Sabaton Open Air 2016)

“Shiroyama” (Live at Sabaton Open Air 2016)

“Primo Victoria” (Live at Sabaton Open Air 2016)

“Metal Crüe” (Live at Sabaton Open Air 2016) http://www.sabaton.net







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