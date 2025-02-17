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Tool

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TOOL планируют новую музыку



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Басист TOOL Justin Chancellor в недавнем интервью ответил на вопрос о том, планирует ли группа работу над новым материалом:

« Когда мы вернемся из поездки [в Мексику и Южную Америку в марте] - думаю, мы пробудем там всего три недели, - мы уже обменялись друг с другом множеством новых идей, но когда мы вернемся, то следующие три месяца посвятим работе в студии над нашими идеями.

В процессе работы есть много этапов. Большая часть из них приходится на каждый день - у всех нас есть идеи, и когда они хороши, когда они нам нравятся, мы сохраняем их или запоминаем. Но самый сложный процесс — это когда вы собираетесь вместе и принимаете решения о том, что в итоге получится. И вот тогда все становится немного более сложным с математической точки зрения, как в классе — есть доска, есть цифры, и вам нужно принимать решения. Так что этот этап мы еще не до конца прошли, но мы намерены сделать это, когда вернемся. До лета мы потратим эти несколько месяцев на то, чтобы систематизировать наши идеи. Мы уже знаем, что нам нравится. Мы поделились друг с другом своими индивидуальными идеями, и у нас накопилась отличная куча материала. Вы должны принять эти решения и немного побороться друг с другом, чтобы перейти к следующему этапу. А потом нужно записать получившийся материал, что тоже совсем другое дело. Вы приходите в студию, и вам приходится — это почти как беременность... Когда ты приходишь в студию, ты должен принять окончательное решение о том, как это будет звучать и как ты это сыграешь, и этот вариант песни будет жить вечно. Так что это очень тонкая материя, которую нужно суметь реализовать. И я не думаю, что это неразумно, что нам требуется много времени. По-моему, это вполне естественно, и именно поэтому я горжусь нашими пластинками, потому что над ними очень много работали».

Отвечая на вопрос о том, справедливо ли утверждать, что в ближайшие два года появится новая музыка TOOL, Justin сказал:

«Да, но дело еще и в том, что условия выпуска музыки полностью изменились, особенно когда на создание новой музыки уходит много времени. Она всегда немного отличается, когда выходит. Мы говорили о том, чтобы выпустить сингл, всего одну песню - мы можем это сделать. Мы также можем выпустить EP. И я думаю, что, поскольку у нас такая преданная фан-база, все будут за. Они все будут заинтересованы, каким бы способом это ни вышло. Так что, возможно, нам и не придется выпустить целый альбом. Мы говорили о том, что можно поступить немного по-другому и выпускать по одной песне за раз. Или можно выпустить сингл, потом еще один сингл, еще один сингл, а потом, после года выпуска синглов, собрать их все вместе на пластинке и сделать из этого альбом.

Я не совсем точно отвечаю на ваш вопрос, но когда вы создаете музыку, нет никаких правил. Мы просто придумываем их на ходу. Но я могу сказать, что нам совершенно необходимо писать новую музыку, чтобы продолжать делать то, что мы делаем. Мы бы не были счастливы, если бы просто почивали на лаврах и играли одно и то же снова и снова. Мы на самом деле хотим создавать новую музыку, чтобы иметь возможность продолжать заниматься тем, что мы любим. Так что всё будет. Поверьте мне».




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17 фев 2025
Вашингтон Ирвинг
Я как-то писал, что Tool мне не заходят. Так вот, Fear Inoculum мне очень понравился, послушал его после исполнения Портным Pneuma для Drumeo, переслушал старое - класс, теперь жду нового.

просмотров: 203

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