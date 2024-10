сегодня



TOOL замутили свой фестиваль



TOOL рады объявить о проведении своего собственного фестиваля, "Tool Live In The Sand", который пройдет с седьмого по девятое марта в Hard Rock Hotel & Casino and Royalton Resort, Punta Cana, Dominican Republic. Группа обещает отыграть два сета, а среди тех, кто присоединиться к ним будут PRIMUS, MASTODON, EAGLES OF DEATH METAL, COHEED AND CAMBRIA, KING'S X, FISHBONE, WHEEL, CKY, MOONWALKER.



Justin Chancellor: «Мы рады сообщить, что PRIMUS, MASTODON и COHEED AND CAMBRIA присоединятся к нам для первого выступления на Карибах на «Tool In The Sand». 2025 год складывается как нельзя лучше. Увидимся со всеми вами на незабываемом музыкальном уикенде!»



Гости будут жить в самом роскошном пятизвездочном курорте Пунта-Каны: Hard Rock Hotel & Casino или Royalton Resort, что обеспечивает непревзойденный отдых. От изысканных блюд до обширных бассейнов и развлечений мирового класса - участники смогут насладиться отдыхом и рок-музыкой в лучшем виде. Пакеты включают в себя роскошный номер на курорте, неограниченное количество еды и напитков для каждого гостя и три дня музыки. За пределами курорта будут организованы экскурсии, включая снорклинг, прогулки на катамаране, спуск по канату, посещение экопарков и другие мероприятия.



Тайлер Фей, соучредитель Festication, делится: «Feyline очень рада курировать первый в истории фестиваль TOOL, который подарит незабываемые впечатления их преданным фанатам, которые случаются раз в жизни. Это событие объединит музыку мирового класса с роскошью Доминиканской Республики, создавая захватывающее рок-приключение, подобного которому нет нигде».







+1 -0



просмотров: 159