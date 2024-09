сегодня



Концертный трек от NICKELBACK



"San Quentin", новая концертная композиция группы NICKELBACK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Live From Nashville", выход которого запланирован на 15 ноября на BMG:



01. San Quentin

02. Savin' Me (with Chris Daughtry)

03. Far Away

04. Animals

05. Someday

06. Worthy To Say

07. Figured You Out

08. Hero

09. Copperhead Road (with Brantley Gilbert + Josh Ross)

10. High Time

11. Flower Shops (with Ernest)

12. Photograph

13. Rockstar (with Bailey Zimmerman)

14. Those Days

15. Sold Out (with Hardy)

16. How You Remind Me

17. Gotta Be Somebody

18. Burn It To The Ground

19. Don't Look Back In Anger (with The Lottery Winners)







