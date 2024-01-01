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Nickelback

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27 сен 2024 : 		 Концертный трек от NICKELBACK

31 июл 2024 : 		 Басист NICKELBACK о волне хейта в адрес коллектива

18 апр 2024 : 		 Басист NICKELBACK об уходе барабанщика

11 апр 2024 : 		 NICKELBACK о вражде с другими группами

7 апр 2024 : 		 Почему NICKELBACK так не любят?

17 фев 2024 : 		 Фильм о NICKELBACK в кино

10 янв 2024 : 		 MIKE PORTNOY мог выступить с NICKELBACK

6 окт 2023 : 		 Видео с текстом от NICKELBACK

22 сен 2023 : 		 Новое видео NICKELBACK

18 сен 2023 : 		 Вокалист NICKELBACK прекращает обсуждение темы ненависти к группе

7 авг 2023 : 		 У вокалиста NICKELBACK случились проблемы с вокалом

1 авг 2023 : 		 Документальный фильм о NICKELBACK представят осенью

1 июл 2023 : 		 NICKELBACK ввели в ЗСРБК

15 июн 2023 : 		 NICKELBACK открыли тур

4 июн 2023 : 		 Вокалист NICKELBACK: «То, что Пол и Дайм нас защищали, было очень мило»

22 май 2023 : 		 Вокалист NICKELBACK: «Похоже, мы уже не враг номер один»

20 мар 2023 : 		 NICKELBACK в "Good Morning America"

17 мар 2023 : 		 NICKELBACK ввели в CANADIAN MUSIC HALL OF FAME

16 фев 2023 : 		 Вокалист NICKELBACK: «Тролли — наше всё!»

19 янв 2023 : 		 Басист NICKELBACK: «Внутри NICKELBACK больше шуток про NICKELBACK, чем в мире»

8 янв 2023 : 		 Смогут ли музыканты NICKELBACK угадать песню

15 дек 2022 : 		 Почему так долго не было альбома NICKELBACK

12 дек 2022 : 		 Гитарист NICKELBACK об альбоме кавер-версий SLAYER

8 дек 2022 : 		 Басист NICKELBACK: «Хейтеры могут быть забавными»

5 дек 2022 : 		 Гитарист NICKELBACK: «Металлисты берегут свой жанр»

29 ноя 2022 : 		 Басист NICKELBACK: «Chad один из величайших авторов»
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Концертный трек от NICKELBACK



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"San Quentin", новая концертная композиция группы NICKELBACK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Live From Nashville", выход которого запланирован на 15 ноября на BMG:

01. San Quentin
02. Savin' Me (with Chris Daughtry)
03. Far Away
04. Animals
05. Someday
06. Worthy To Say
07. Figured You Out
08. Hero
09. Copperhead Road (with Brantley Gilbert + Josh Ross)
10. High Time
11. Flower Shops (with Ernest)
12. Photograph
13. Rockstar (with Bailey Zimmerman)
14. Those Days
15. Sold Out (with Hardy)
16. How You Remind Me
17. Gotta Be Somebody
18. Burn It To The Ground
19. Don't Look Back In Anger (with The Lottery Winners)




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