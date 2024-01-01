Концертный трек от NICKELBACK

"San Quentin", новая концертная композиция группы NICKELBACK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Live From Nashville", выход которого запланирован на 15 ноября на BMG:
01. San Quentin
02. Savin' Me (with Chris Daughtry)
03. Far Away
04. Animals
05. Someday
06. Worthy To Say
07. Figured You Out
08. Hero
09. Copperhead Road (with Brantley Gilbert + Josh Ross)
10. High Time
11. Flower Shops (with Ernest)
12. Photograph
13. Rockstar (with Bailey Zimmerman)
14. Those Days
15. Sold Out (with Hardy)
16. How You Remind Me
17. Gotta Be Somebody
18. Burn It To The Ground
19. Don't Look Back In Anger (with The Lottery Winners)
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет