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Басист NICKELBACK: «Мы пока не знаем, каким будет следующий шаг»



MIKE KROEGER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что NICKELBACK планируют в будущем:



«Хотя кажется, что мы — детище DIY, и мы все время знаем, что делаем, мы не совсем в курсе, что мы делаем на самом деле. И сейчас мы точно не знаем, что будет дальше. Мы говорим о том, чтобы пойти в студию и записаться, но мы пытаемся придумать какую-то другую идею, чем просто написать альбом, записать альбом, отправиться в путь, повторить цикл. Мы пытаемся придумать что-то немного другое. А поскольку у нас уже вышло 10 альбомов, мы немного притормозили. Мы никуда не торопимся. Мы сделаем это тогда, когда почувствуем, что это правильно, а не раньше. То же самое касается и того, когда мы выпускаем альбомы. Мы давно взяли за правило, что у нас есть выбор: выпустить альбом вовремя или выпустить альбом, когда он будет готов, и мы всегда выбирали выпускать альбом, когда он будет готов. С этой группой мы не будем торопиться с выпуском чего-то полусерьезного или наполовину готового».







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