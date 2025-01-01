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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 243
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 40
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*Новое видео BEHEMOTH 25
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Nickelback

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18 апр 2024 : 		 Басист NICKELBACK об уходе барабанщика

11 апр 2024 : 		 NICKELBACK о вражде с другими группами

7 апр 2024 : 		 Почему NICKELBACK так не любят?

17 фев 2024 : 		 Фильм о NICKELBACK в кино

10 янв 2024 : 		 MIKE PORTNOY мог выступить с NICKELBACK

6 окт 2023 : 		 Видео с текстом от NICKELBACK

22 сен 2023 : 		 Новое видео NICKELBACK

18 сен 2023 : 		 Вокалист NICKELBACK прекращает обсуждение темы ненависти к группе

7 авг 2023 : 		 У вокалиста NICKELBACK случились проблемы с вокалом

1 авг 2023 : 		 Документальный фильм о NICKELBACK представят осенью

1 июл 2023 : 		 NICKELBACK ввели в ЗСРБК

15 июн 2023 : 		 NICKELBACK открыли тур

4 июн 2023 : 		 Вокалист NICKELBACK: «То, что Пол и Дайм нас защищали, было очень мило»

22 май 2023 : 		 Вокалист NICKELBACK: «Похоже, мы уже не враг номер один»

20 мар 2023 : 		 NICKELBACK в "Good Morning America"

17 мар 2023 : 		 NICKELBACK ввели в CANADIAN MUSIC HALL OF FAME

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19 янв 2023 : 		 Басист NICKELBACK: «Внутри NICKELBACK больше шуток про NICKELBACK, чем в мире»

8 янв 2023 : 		 Смогут ли музыканты NICKELBACK угадать песню

15 дек 2022 : 		 Почему так долго не было альбома NICKELBACK

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Басист NICKELBACK: «Мы пока не знаем, каким будет следующий шаг»



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MIKE KROEGER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что NICKELBACK планируют в будущем:

«Хотя кажется, что мы — детище DIY, и мы все время знаем, что делаем, мы не совсем в курсе, что мы делаем на самом деле. И сейчас мы точно не знаем, что будет дальше. Мы говорим о том, чтобы пойти в студию и записаться, но мы пытаемся придумать какую-то другую идею, чем просто написать альбом, записать альбом, отправиться в путь, повторить цикл. Мы пытаемся придумать что-то немного другое. А поскольку у нас уже вышло 10 альбомов, мы немного притормозили. Мы никуда не торопимся. Мы сделаем это тогда, когда почувствуем, что это правильно, а не раньше. То же самое касается и того, когда мы выпускаем альбомы. Мы давно взяли за правило, что у нас есть выбор: выпустить альбом вовремя или выпустить альбом, когда он будет готов, и мы всегда выбирали выпускать альбом, когда он будет готов. С этой группой мы не будем торопиться с выпуском чего-то полусерьезного или наполовину готового».




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