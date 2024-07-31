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*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 40
*GOJIRA разогрела квиров 37
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Nickelback

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Басист NICKELBACK о волне хейта в адрес коллектива



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Mike Kroeger в недавнем интервью поговорил о той волне хейта, что преследовала группу в 2000-е:

«Это была тренировочная площадка для кибербуллинга. Все учились издеваться над людьми в Интернете, а мы стали нулевым пациентом кибер-издевательств в социальных сетях. Это было отстойно. Но, как оказалось, это была тестовая версия того, что впоследствии станет обыденностью».

Упомянув что люди наконец-то начали отходить от перформанса «худшая группа в истории», когда есть куда более лёгкие мишени», он продолжил:

«Если посмотреть на траекторию нашей карьеры в сравнении с хейтерами, то я не хочу, чтобы хейтеры останавливались. Потому что мы никогда не добивались такого успеха, как тогда, когда нас все ненавидели. Так что теперь, когда люди начинают пытаться полюбить нас, мне всё равно. Но теперь, когда мы начинаем нравиться людям, я боюсь, что наша карьера может закончиться. Надеюсь, что этого не случится».

Mike сказал о том, что ненависть и негатив, к сожалению, идут рука об руку в социальных сетях:

«Я знаю, что музыка очень волнует людей — я это понимаю — но она также обнажает реальную слабость человеческой натуры: мы предпочитаем говорить о том, что нам не нравится, а не о том, что нам нравится, о том, что у человечества есть настоящая зависимость от негатива. Нам очень нравится негатив, очень нравится видеть, как людям причиняют боль. Особенно это касается людей успешных и преуспевающих, мы хотим видеть их в самом тяжёлом положении. Посмотрите на королевскую семью. Эти люди болеют раком, и это всё, о чём хотят говорить. Кого-то убивают, и все говорят: "Это отличные новости". Что, б$$$ь, с вами не так?

Культура троллей очень выгодна. С её помощью люди попадают на выборные должности. Это работает. Если вы хотите вызвать интерес, он не обязательно должен быть положительным, а отрицательный интерес на самом деле продаётся лучше».




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31 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
Сейчас немодно хейтить никельбэк, модно говорить «вообще-то это хорошая группа стиля тяжелой попсы, они хорошо играют и вообще трудяги-ударники», что, в принципе, правда.

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