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Dirkschneider

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1 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER на пенсию не собирается

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14 мар 2018 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

2 окт 2017 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

15 авг 2017 : 		 По словам UDO, новый альбом U.D.O. выйдет в сентябре 2018 года

21 июл 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER

8 июл 2017 : 		 Трейлер нового DVD DIRKSCHNEIDER

23 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER

13 июн 2017 : 		 Концертный релиз DIRKSCHNEIDER выйдет летом

5 июн 2017 : 		 Проект DIRKSCHNEIDER выступил с новым гитаристом

31 мар 2017 : 		 U.D.O. и DIRKSCHNEIDER нашли гитариста

17 мар 2017 : 		 DIRKSCHNEIDER объявили о продолжении работы
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UDO DIRKSCHNEIDER на пенсию не собирается



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В свежем интервью Metal Express Radio фронтмен U.D.O. Udo Dirkschneider, которому в апреле исполнилось 68 лет, ответил на вопрос журналиста, не собирается ли он в скором времени покинуть сцену. На что музыкант ответил:

«Нет (смеётся). Не думаю. Многие спрашивают меня, не собираюсь ли я уходить. Нет. Меня до сих пор прёт от всего этого. Сейчас мы собираемся выпустить новый альбом [U.D.O. "We Are One"], что меня очень воодушевляет, а ещё я жду с нетерпением, когда можно будет вернуться к турам. Сейчас всё отменено. У нас должен был быть большой североамериканский тур в ноябре-декабре, выступления в России и Европе с HELLOWEEN. Всё отменено, поэтому я очень жду и надеюсь, что в следующем году всё вернётся на круги своя, и мы будем много гастролировать.

Я всегда говорил, пока занятия музыкой будут доставлять мне радость, и пока здоровье позволяет мне заниматься этим, я буду продолжать... Может быть, ещё лет десять или около того, кто знает... Я — нет.

Говорили, что в 1990-е, лет 30 назад, я перенёс сердечный приступ, но на самом деле это был общий упадок сил из-за переработок, когда я много пел, записывал, сочинял песни и даже был менеджером. Это было чересчур. Но это не сердце, как сообщали в СМИ, не знаю, откуда это взялось. Но вообще я счастливчик. У меня никогда не было проблем с голосом. Мне удавалось сохранять здоровье. Также я бросил курить в 2003 году. Нужно всеми силами заботиться о здоровье, особенно в туре. Я всегда говорил, что мне очень повезло. Конечно, иногда мы можем немного выпить, но я никогда не напивался и не принимал наркотики и т. п. Я всегда был здоровым».

UDO DIRKSCHNEIDER Has No Plans To Retire Anytime Soon





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

hansi_hrb


1 июл 2020, 18:12		Да а че ему на старости лет то делать. Он поди кроме цикла тур студия альбом то и не знает нихера.

olly71


1 июл 2020, 18:21		Чёто он гонит насчёт *бросил курить в 2003 *. На видео из студии более поздних лет отчётливо видно как он и курит и шляется с рюмкой водки в руке.

Evil3062


1 июл 2020, 18:59		рюмка водки это истинная рюсская душа не гнать на великого!!!


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