сегодня



UDO DIRKSCHNEIDER на пенсию не собирается



В свежем интервью Metal Express Radio фронтмен U.D.O. Udo Dirkschneider, которому в апреле исполнилось 68 лет, ответил на вопрос журналиста, не собирается ли он в скором времени покинуть сцену. На что музыкант ответил:



«Нет (смеётся). Не думаю. Многие спрашивают меня, не собираюсь ли я уходить. Нет. Меня до сих пор прёт от всего этого. Сейчас мы собираемся выпустить новый альбом [U.D.O. "We Are One"], что меня очень воодушевляет, а ещё я жду с нетерпением, когда можно будет вернуться к турам. Сейчас всё отменено. У нас должен был быть большой североамериканский тур в ноябре-декабре, выступления в России и Европе с HELLOWEEN. Всё отменено, поэтому я очень жду и надеюсь, что в следующем году всё вернётся на круги своя, и мы будем много гастролировать.



Я всегда говорил, пока занятия музыкой будут доставлять мне радость, и пока здоровье позволяет мне заниматься этим, я буду продолжать... Может быть, ещё лет десять или около того, кто знает... Я — нет.



Говорили, что в 1990-е, лет 30 назад, я перенёс сердечный приступ, но на самом деле это был общий упадок сил из-за переработок, когда я много пел, записывал, сочинял песни и даже был менеджером. Это было чересчур. Но это не сердце, как сообщали в СМИ, не знаю, откуда это взялось. Но вообще я счастливчик. У меня никогда не было проблем с голосом. Мне удавалось сохранять здоровье. Также я бросил курить в 2003 году. Нужно всеми силами заботиться о здоровье, особенно в туре. Я всегда говорил, что мне очень повезло. Конечно, иногда мы можем немного выпить, но я никогда не напивался и не принимал наркотики и т. п. Я всегда был здоровым».













+2 -1



( 3 ) просмотров: 486