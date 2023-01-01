29 авг 2023



UDO DIRKSCHNEIDER считает, что OZZY OSBOURNE не вернётся на сцену



Во время интервью для подкаста "That Metal Interview" бывший фронтмен ACCEPT и нынешний лидер U.D.O. Udo Dirkschneider ответил на вопрос, поправится ли Ozzy Osbourne когда-нибудь настолько, что сможет снова выступать вживую после своих недавних проблем со здоровьем:



«Я бы сказал "нет". Я так считаю. Я не думаю, что он вернётся. В каком-то интервью он сказал: "Я выйду со стулом на сцену". Серьезно? Я думаю, что это конец. Это моё личное мнение. Я не уверен, что он вернётся на сцену».







+4 -0



просмотров: 592

