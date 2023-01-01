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*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 26
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 22
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 20
*PARADISE LOST завершили перезапись Icon 18
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Dirkschneider

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29 авг 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER считает, что OZZY OSBOURNE не вернётся на сцену

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|||| 29 авг 2023

UDO DIRKSCHNEIDER считает, что OZZY OSBOURNE не вернётся на сцену



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Во время интервью для подкаста "That Metal Interview" бывший фронтмен ACCEPT и нынешний лидер U.D.O. Udo Dirkschneider ответил на вопрос, поправится ли Ozzy Osbourne когда-нибудь настолько, что сможет снова выступать вживую после своих недавних проблем со здоровьем:

«Я бы сказал "нет". Я так считаю. Я не думаю, что он вернётся. В каком-то интервью он сказал: "Я выйду со стулом на сцену". Серьезно? Я думаю, что это конец. Это моё личное мнение. Я не уверен, что он вернётся на сцену».




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