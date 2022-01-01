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*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
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*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
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Dirkschneider

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UDO DIRKSCHNEIDER — о пении на немецком языке



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Бывший фронтмен ACCEPT Udo Dirkschneider недавно выпустил новый сольный альбом "My Way" на Atomic Fire Records. Этот альбом называют «самым личным и необычным альбомом 70-летнего немецкого музыканта на сегодняшний день». Он содержит 17 кавер-версий песен, оказавших наибольшее влияние на музыканта и певца, включая классические композиции URIAH HEEP, RAINBOW, THE SWEET, MOTÖRHEAD, LED ZEPPELIN, SCORPIONS, AC/DC и JUDAS PRIEST. На "My Way" также представлена кавер-версия хита WOLFSHEIM "Kein Zurück", и это первый раз, когда Udo записал и выпустил песню на своём родном языке.

В новом интервью Хорхе Боташу из португальского "Metal Global" на вопрос о том, почему именно сейчас для него настало время выпустить песню на немецком языке, Dirkschneider ответил:

«Дело, безусловно, в текстах. Слова этой песни определённо отражают всю мою карьеру — "плохие времена, хорошие времена"; "никогда не оглядывайся назад"; "всегда смотри вперёд"; "нет пути назад". И это идеально подходит к моему мышлению, к тому, что я думаю. Я никогда не оглядываюсь назад; я всегда смотрю вперёд и говорю: "Ладно, всё в прошлом, а теперь смотри вперёд". Это самое важное для меня.

Я услышал эту песню в 2002 году, когда она вышла, не знаю почему, но этот текст засел в моей голове. И когда я составлял список песен для каверов на "My Way", я сказал: "Я хочу исполнить эту песню". Но первой идеей было перевести немецкий текст песни на английский, но смысл текста пропал, он был совсем не тот. Тогда я сказал: "Хорошо, давайте попробуем сделать это на немецком". И это тоже довольно забавно: я думал, что петь на родном языке легко. Нет — это было нелегко. Это была самая сложная вокальная запись на альбоме, нужно было правильно расставить слова. Смысл и время звучания немецких слов совершенно другие, чем если бы вы пели на английском. Но я думаю, что в конце концов парень, который написал песню, сказал: "Молодец".

Песня в этой версии более тяжёлая, чем в оригинале; оригинал более электронный и попсовый, очень мягкий. Но, как я уже сказал, для меня это хорошая версия».

На вопрос, открыл ли "Kein Zurück" дверь для возможности сочинения и записи оригинальной песни на немецком языке, Dirkschneider ответил:

«Это очень интересный вопрос. Я не знаю. Уже кое-кто мне сказал: "Вау. Почему ты не делаешь целый альбом на немецком? Смотри, как RAMMSTEIN делали это все эти годы". Я ответил: "Да, это RAMMSTEIN. А я не RAMMSTEIN." Я не знаю. Может быть, если будет что-то действительно интересное с точки зрения лирики или чего-то ещё, может быть, мы сделаем что-то вроде бонус-трека на немецком или что-то в таком духе, но на данный момент ничего не запланировано для следующего альбома. У нас уже есть некоторые идеи для следующего альбома U.D.O., но всё продвигается медленно. Это займёт некоторое время. Скажем, следующий альбом U.D.O. выйдет не раньше следующего года ближе к осени или как-то так».

UDO DIRKSCHNEIDER: Why I Decided To Record A Song In German For The First Time








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