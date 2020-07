сегодня



UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в предстоящем североамериканском туре



Четыре с половиной года назад бывший фронтмен ACCEPT и нынешний лидер U.D.O. Udo Dirkschneider объявил, что отправится в специальный тур, во время которого он в последний раз исполнит песни ACCEPT под вывеской DIRKSCHNEIDER, прежде чем навсегда закроет эту главу. В новом интервью Talking Metal Udo ответил на вопрос, уйдёт ли DIRKSCHNEIDER официально на покой, и есть ли шанс когда-нибудь услышать от него исполнение классических песен ACCEPT:



«Планировалось приехать в Америку с U.D.O. в ноябре/декабре. У нас намечался шестинедельный тур по Америке, но нам пришлось его отменить [из-за пандемии коронавируса]. Но я скажу вам правду. Все промоутеры и слушатели говорили: "Пожалуйста, пожалуйста, не могли бы вы сыграть две или три песни ACCEPT с U.D.O.?" И я сказал: "Да". В смысле, дать шоу в Америке, отыграть концерт в Америке, не играя "Balls To The Wall", — это почти невозможно. Да, это было их большое желание. Они сказали: "Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста..." Может быть, только эту песню ["Balls To The Wall"]. Это очень важно. Так что мы сказали: "Да".



Обычно в Европе с U.D.O. мы не играем песни ACCEPT. Хорошо то, что если мы хотим, мы можем сказать: "Хорошо, мы снова выходим как DIRKSCHNEIDER и играем только песни ACCEPT"».



Когда Udo впервые объявил о туре DIRKSCHNEIDER, он сказал, что должен «начать с чистого листа — закрыть книгу, и всё на этом»:



«У меня есть проблема, что люди приходят ко мне и просят играть больше песен ACCEPT. Другие люди спрашивают меня, почему я вообще играю песни ACCEPT, потому что существует [более] пятнадцати пластинок U.D.O. Я хочу избежать таких вещей и избежать повторения вопросов, касающихся ACCEPT. Я просто больше не могу этого выносить. Больше нечего сказать. U.D.O. существует дольше, чем ACCEPT. У нас больше записей, чем у ACCEPT».



Признавая, что некоторые фанаты ACCEPT хотят услышать классические песни группы в исполнении оригинального вокалист группы, Dirkschneider объяснил:



«Всегда есть эти сравнения [между тем, как эти песни исполняются ACCEPT и U.D.O.]. Я тоже этого больше не хочу. [Текущий состав ACCEPT] также исполняет "Metal Heart", они играют "Balls To The Wall" и "Princess Of The Dawn". А потом некоторые говорят мне: "О, [нынешний вокалист ACCEPT Mark Tornillo] делает это лучше тебя". И я говорю: "Всё в порядке. Хорошо повеселиться". Но я больше этого не хочу. И чтобы избежать всего этого в будущем, я сказал: "Мы сделаем это ещё раз"».



Dirkschneider сказал, что его обещание больше никогда не играть материал ACCEPT была с одной оговоркой:



«Если однажды в ближайшем будущем группа ACCEPT распадётся, а я всё ещё останусь в U.D.O., то есть шанс, что я верну песни ACCEPT обратно в сет-лист. Но в настоящее время есть ACCEPT, так что идите и смотрите на них [если вы хотите услышать эти песни вживую]. Они играют эти песни».



Udo ранее говорил, что изначальный план для DIRKSCHNEIDER был только на «несколько концертов», а «потом [тур] становился всё масштабнее [из-за спроса]». Он добавил: «Я не хочу жаловаться на это».













