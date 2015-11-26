Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик ATTILA подозревается в анальном изнасиловании 40
*Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстер... 39
*Новое видео U.D.O. 37
*SCORPIONS «добились больших успехов» с новым альбомом во вре... 22
*Бивис и Баттхед возвращаются! 22
[= ||| все новости группы



*

Dirkschneider

*



10 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в предстоящем североамериканском туре

1 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER на пенсию не собирается

17 апр 2020 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

2 фев 2020 : 		 Три музыканта ACCEPT выйдут летом на сцену с DIRKSCHNEIDER?

17 сен 2019 : 		 DIRKSCHNEIDER возвращается на сцену

5 сен 2018 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Я не общаюсь с ACCEPT»

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIRKSCHNEIDER

17 авг 2018 : 		 Bill Hudson ответил, что ему не подошли DIRKSCHNEIDER и U.D.O.

14 мар 2018 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

2 окт 2017 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

15 авг 2017 : 		 По словам UDO, новый альбом U.D.O. выйдет в сентябре 2018 года

21 июл 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER

8 июл 2017 : 		 Трейлер нового DVD DIRKSCHNEIDER

23 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER

13 июн 2017 : 		 Концертный релиз DIRKSCHNEIDER выйдет летом

5 июн 2017 : 		 Проект DIRKSCHNEIDER выступил с новым гитаристом

31 мар 2017 : 		 U.D.O. и DIRKSCHNEIDER нашли гитариста

17 мар 2017 : 		 DIRKSCHNEIDER объявили о продолжении работы
| - |

|||| сегодня

UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в предстоящем североамериканском туре



*
zoom
*
* *
Четыре с половиной года назад бывший фронтмен ACCEPT и нынешний лидер U.D.O. Udo Dirkschneider объявил, что отправится в специальный тур, во время которого он в последний раз исполнит песни ACCEPT под вывеской DIRKSCHNEIDER, прежде чем навсегда закроет эту главу. В новом интервью Talking Metal Udo ответил на вопрос, уйдёт ли DIRKSCHNEIDER официально на покой, и есть ли шанс когда-нибудь услышать от него исполнение классических песен ACCEPT:

«Планировалось приехать в Америку с U.D.O. в ноябре/декабре. У нас намечался шестинедельный тур по Америке, но нам пришлось его отменить [из-за пандемии коронавируса]. Но я скажу вам правду. Все промоутеры и слушатели говорили: "Пожалуйста, пожалуйста, не могли бы вы сыграть две или три песни ACCEPT с U.D.O.?" И я сказал: "Да". В смысле, дать шоу в Америке, отыграть концерт в Америке, не играя "Balls To The Wall", — это почти невозможно. Да, это было их большое желание. Они сказали: "Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста..." Может быть, только эту песню ["Balls To The Wall"]. Это очень важно. Так что мы сказали: "Да".

Обычно в Европе с U.D.O. мы не играем песни ACCEPT. Хорошо то, что если мы хотим, мы можем сказать: "Хорошо, мы снова выходим как DIRKSCHNEIDER и играем только песни ACCEPT"».

Когда Udo впервые объявил о туре DIRKSCHNEIDER, он сказал, что должен «начать с чистого листа — закрыть книгу, и всё на этом»:

«У меня есть проблема, что люди приходят ко мне и просят играть больше песен ACCEPT. Другие люди спрашивают меня, почему я вообще играю песни ACCEPT, потому что существует [более] пятнадцати пластинок U.D.O. Я хочу избежать таких вещей и избежать повторения вопросов, касающихся ACCEPT. Я просто больше не могу этого выносить. Больше нечего сказать. U.D.O. существует дольше, чем ACCEPT. У нас больше записей, чем у ACCEPT».

Признавая, что некоторые фанаты ACCEPT хотят услышать классические песни группы в исполнении оригинального вокалист группы, Dirkschneider объяснил:

«Всегда есть эти сравнения [между тем, как эти песни исполняются ACCEPT и U.D.O.]. Я тоже этого больше не хочу. [Текущий состав ACCEPT] также исполняет "Metal Heart", они играют "Balls To The Wall" и "Princess Of The Dawn". А потом некоторые говорят мне: "О, [нынешний вокалист ACCEPT Mark Tornillo] делает это лучше тебя". И я говорю: "Всё в порядке. Хорошо повеселиться". Но я больше этого не хочу. И чтобы избежать всего этого в будущем, я сказал: "Мы сделаем это ещё раз"».

Dirkschneider сказал, что его обещание больше никогда не играть материал ACCEPT была с одной оговоркой:

«Если однажды в ближайшем будущем группа ACCEPT распадётся, а я всё ещё останусь в U.D.O., то есть шанс, что я верну песни ACCEPT обратно в сет-лист. Но в настоящее время есть ACCEPT, так что идите и смотрите на них [если вы хотите услышать эти песни вживую]. Они играют эти песни».

Udo ранее говорил, что изначальный план для DIRKSCHNEIDER был только на «несколько концертов», а «потом [тур] становился всё масштабнее [из-за спроса]». Он добавил: «Я не хочу жаловаться на это».

UDO DIRKSCHNEIDER Says He Will Perform ACCEPT Songs With U.D.O. On Upcoming North American Tour





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 221

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом