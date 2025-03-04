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Dirkschneider

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UDO DIRKSCHNEIDER: «И в 80 хочу петь!»



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Udo Dirkschneider и Peter Baltes в рамках недавней беседы ответили на вопрос, думали ли они о пенсии:

«Многие люди уже спрашивали меня: "Что ты планируешь делать, когда уйдёшь на покой?" Я всё ещё получаю удовольствие от своего занятия. Пока всё нормально — мой голос в порядке, я здоров, и пока всё хорошо. Не знаю. Надеюсь, что и после 80 я всё ещё буду на сцене.

Определённо наступит момент, когда я сам приду к такому решению, и тогда я решу: "Похоже, пора заканчивать". Никогда не знаешь. Но на данный момент точно нет. И Петер всё ещё играет со мной. [Смеётся]».

Peter: «Я считаю, что каждый сам должен определить, стоит ли ему продолжать, может ли он по-прежнему приносить пользу. И когда всё идёт на спад, значит, пора уходить. Многие этого не замечают и продолжают работать, и тогда становится очень грустно. Но у нас ещё много энергии. Нам ещё предстоит сочинить много музыки. Мы должны работать со Sven'ом и двумя другими [участниками U.D.O. и DIRKSCHNEIDER], чтобы провести их через всё это. Так что нет, если честно, это слишком увлекательно, чтобы всё закончить. А чем ещё нам заниматься?»

Что касается создания новой музыки U.D.O., Udo сказал:

«Есть несколько идей. Мы планируем начать работу над следующим альбомом U.D.O. летом. А тур в ознаменование 40-летия альбома "Balls To The Wall» продлится до 2026 года — мы это уже знаем — и это значит, что у нас будет совсем мало времени для работы над новым альбомом. А потом, после тура "Balls", мы снова начнём работать над материалом. Так что у нас много дел».




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4 мар 2025
father
Главное, чтобы кто-то хотел это слушать:)

просмотров: 395

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