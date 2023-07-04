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*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
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*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
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Dirkschneider

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UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире»



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Во время пресс-конференции, посвящённой предстоящему альбому U.D.O. "Touchdown", которая состоялась 19 мая в Гамбурге, Германия, бывший фронтмен ACCEPT и нынешний лидер U.D.O. Udo Dirkschneider рассказал об эволюции своего певческого голоса:

«Для меня самое важное — непредвзято относиться к музыке — не иметь позицию: "Я занимался этим 40 лет. Я не хочу ничего менять". Для меня важно иметь открытый кругозор. Я всегда был открытым для нового. Я работал с большим количеством музыкантов. Это был неконтролируемый процесс. У нас было много изменений, и я всегда говорил [новому]: "Да". Мне интересно самому посмотреть, как далеко я могу зайти со своим вокалом, со своим голосом.

Это немного разные вещи, но когда я работал над кавер-альбомом [2022 года "My Way"], я использовал весь свой диапазон... Для меня это было что-то вроде вызова: "Да, я могу это сделать". Это также помогло мне понять: "Могу ли я сделать вот так?" Что интересно, мой диапазон стал шире. Я не ожидал этого. Это сродни старому вину — со временем вкус становится намного лучше.

Теперь я могу делать много разных вещей со своим голосом. Для меня самого это тоже чудо. 20 или 25 лет назад, когда я помышлял исполнить некоторые композиции, я задавался вопросом: "Что?" (смеётся), но теперь мне легко исполнять разные песни. И да, это приятно осознавать. Для меня это значит, что мы можем много всего разного и в будущем».




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КомментарииСкрыть/показать 18 )

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4 июл 2023
father
Хэлфорд одобряет слова своего немецкого коллеги
4 июл 2023
Aiming High
father, он так-же вживую не в состаянии спеть аунтентично как и " немецкий коллега" от слова совсем.
  Dislike!1
4 июл 2023
father
Aiming High, но Хэлфорд хотя бы на студийках хорошо звучит, а голос Удо уёбищен настолько, что наверное может являться лучшим примером понятия "уёбищный голос". Я даже через силу слушал парочку альбомов Удо, отметив для себя довольно интересное музло и прикольные аранжировки, но мерзкий, блевотный, отвратительный, уебанский, ублюдский, противный вокал самого Диркшнайдера перекрывает всё хорошее, что смогли сделать его музыканты.
Like!1
4 июл 2023
Вашингтон Ирвинг
father, кто для тебя хуже - Удо или Зетро?
4 июл 2023
Aiming High
father, согласен,но для меня Нострадамус - последний альбом,где Хэлфорд хорошо звучит.
4 июл 2023
Вашингтон Ирвинг
Мало кто знает, но обложка Master of Puppets - это фото коллекции нательных крестов Удо.
Like!5
4 июл 2023
R
Rutger
Маэстра по ходу уверовал в песнопения журнашлюх от музыки за последние лет 20, и стал сам о себе повторять их мантры про "нестареющий голос легенды".
Его кавер-альбом - мука для ушей, в плане вокала. Грубые, плохо подогнанные хоровые-шумовые подпевки-подпорки, там, где он не вытягивает, а это почти все. При том, что все сыграно и аранжировано отлично.
Балтеса немного жаль, похоже, от безысходности вписался в неадекват.
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4 июл 2023
olly71
Rutger, балтес сделал то что хотел. Он всю жизнь играл в одной группе а когда в ней разочаровался решил уйти из музыки но когда всю жизнь на сцене до сидеть дома очень скучно и он пошёл к тому кого хорошо знает тем более что не пришлось напрашиваться а сами позвали. Он понимает что денег у УДЫ не заработает да и популярности ему это уже не прибавит он он будет заниматься своим любимым делом в группе где босс чел которого он очень хорошо знает 40 лет и скорее всего не будет никаких ударов в спину .
4 июл 2023
R
Rutger
olly71, uDO - хоспис для дожития, унылый, душный и гораздо более тоталитарный. Культ "изгнанника-праведника" Диркшнайдера там совершенно шизоидный. Балтес туда прибился, потому что другая альтернатива - забвение, максимум разовая работа в студии для тех, кому по приколу Балтеса купить.
В Ассерт за 45 лет сменился 1 басист, в УДО за 35 лет - 6. Но Хофманн злой диктатор, а Диркшнайдер добрый ласковый дедушка-мороз) Ну да. Подобные логические дыры - норма для секты.
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4 июл 2023
olly71
Rutger, текучка кадров здесь не причём . Если посмотреть то из UDO практически никого не увольняли все уходили сами по разным причинам. Балтес пришёл на дожитие . Он всё видел всё испытал ему уже ничего не надо кроме как музицировать и что бы не капали на нервы. Группа UDO в этом плане хороший вариант . Никто революционных альбомов от них давно не ждёт.
4 июл 2023
R
Rutger
olly71, да, бедолагу Худрапа не выкинули, как собаку, под предлогом мнимой "болезни", как только освободился более полезный для картинки и узнаваемый в медийном плане Балтес. Так просто совпало.
Like!1
4 июл 2023
Aiming High
olly71, но ведь со слов Балтеса,он ушел к маэстро именно ради разнообразия музла ,а не тупых риффов wolfa)))
4 июл 2023
M
Mad Katz
Rutger, этот поросячий визг вообще на любителя, однако же цепляет. И сам альбом каверов чуть ли не лучшее, что товарищ накатал за всю сольную карьеру.
4 июл 2023
R
Reflection
Ох, уж этот "обладатель большого диапазона голоса и небольшого района без волоса"(с)
4 июл 2023
M
Mich
Хосподи, какой там диапазон, он сам это всерьез что ли ? Не больше октавы
Like!2
4 июл 2023
Aiming High
А зачем тогда строй гитар на целый тон понизили? Что-бы удобно было драть глотку на одной ноте? Ну,ну...
4 июл 2023
ElectricRetard
Честно говоря я вообще плохо понимаю о каких диапазонах может идти речь с таким тембром как у Удо, оно все звучит как утка попавшая в газонокосилку.
Like!1

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