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UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире»
Во время пресс-конференции, посвящённой предстоящему альбому U.D.O. "Touchdown", которая состоялась 19 мая в Гамбурге, Германия, бывший фронтмен ACCEPT и нынешний лидер U.D.O. Udo Dirkschneider рассказал об эволюции своего певческого голоса:
«Для меня самое важное — непредвзято относиться к музыке — не иметь позицию: "Я занимался этим 40 лет. Я не хочу ничего менять". Для меня важно иметь открытый кругозор. Я всегда был открытым для нового. Я работал с большим количеством музыкантов. Это был неконтролируемый процесс. У нас было много изменений, и я всегда говорил [новому]: "Да". Мне интересно самому посмотреть, как далеко я могу зайти со своим вокалом, со своим голосом.
Это немного разные вещи, но когда я работал над кавер-альбомом [2022 года "My Way"], я использовал весь свой диапазон... Для меня это было что-то вроде вызова: "Да, я могу это сделать". Это также помогло мне понять: "Могу ли я сделать вот так?" Что интересно, мой диапазон стал шире. Я не ожидал этого. Это сродни старому вину — со временем вкус становится намного лучше.
Теперь я могу делать много разных вещей со своим голосом. Для меня самого это тоже чудо. 20 или 25 лет назад, когда я помышлял исполнить некоторые композиции, я задавался вопросом: "Что?" (смеётся), но теперь мне легко исполнять разные песни. И да, это приятно осознавать. Для меня это значит, что мы можем много всего разного и в будущем».
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Его кавер-альбом - мука для ушей, в плане вокала. Грубые, плохо подогнанные хоровые-шумовые подпевки-подпорки, там, где он не вытягивает, а это почти все. При том, что все сыграно и аранжировано отлично.
Балтеса немного жаль, похоже, от безысходности вписался в неадекват.
В Ассерт за 45 лет сменился 1 басист, в УДО за 35 лет - 6. Но Хофманн злой диктатор, а Диркшнайдер добрый ласковый дедушка-мороз) Ну да. Подобные логические дыры - норма для секты.