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UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире»



Во время пресс-конференции, посвящённой предстоящему альбому U.D.O. "Touchdown", которая состоялась 19 мая в Гамбурге, Германия, бывший фронтмен ACCEPT и нынешний лидер U.D.O. Udo Dirkschneider рассказал об эволюции своего певческого голоса:



«Для меня самое важное — непредвзято относиться к музыке — не иметь позицию: "Я занимался этим 40 лет. Я не хочу ничего менять". Для меня важно иметь открытый кругозор. Я всегда был открытым для нового. Я работал с большим количеством музыкантов. Это был неконтролируемый процесс. У нас было много изменений, и я всегда говорил [новому]: "Да". Мне интересно самому посмотреть, как далеко я могу зайти со своим вокалом, со своим голосом.



Это немного разные вещи, но когда я работал над кавер-альбомом [2022 года "My Way"], я использовал весь свой диапазон... Для меня это было что-то вроде вызова: "Да, я могу это сделать". Это также помогло мне понять: "Могу ли я сделать вот так?" Что интересно, мой диапазон стал шире. Я не ожидал этого. Это сродни старому вину — со временем вкус становится намного лучше.



Теперь я могу делать много разных вещей со своим голосом. Для меня самого это тоже чудо. 20 или 25 лет назад, когда я помышлял исполнить некоторые композиции, я задавался вопросом: "Что?" (смеётся), но теперь мне легко исполнять разные песни. И да, это приятно осознавать. Для меня это значит, что мы можем много всего разного и в будущем».







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