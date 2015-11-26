UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEPT»
Спустя пять лет после объявления о том, что он отправится в специальный тур, во время которого в последний раз исполнит песни ACCEPT под вывеской DIRKSCHNEIDER, прежде чем закрыть эту главу навсегда, бывший фронтмен ACCEPT Udo Dirkschneider продолжает исполнять материал ACCEPT на избранных шоу, в том числе на концерте U.D.O., состоявшемся 18 сентября 2020 года в Пловдиве, Болгария, который будет выпущен на DVD и Blu-ray в конце этого месяца.
В новом интервью для The Metal Voice Удо ответил на вопрос, почему треки ACCEPT всё еще попадают в сет-лист U.D.O.:
«Сначала я сказал: "С U.D.O. я не буду исполнять никаких песен ACCEPT". Но на этом концерте [в Пловдиве] промоутер просто умолял: "Можно ли исполнить несколько песен ACCEPT?". И мы сказали: "Ну ладно". И в конце концов мы сыграли пять песен — классический материал, конечно. То же самое с [предстоящим туром U.D.O.] по Америке. Турне по Америке и Канаде уже было подтверждено. Теперь нам придётся ждать новые даты, и я думаю, что это произойдёт в 2022 году. Промоутер в Америке спросил: "Ты не исполняешь песни ACCEPT с U.D.O.?" А я ответил: "Да, обычно мы этого не делаем". И он сказал: "Но вы не можете поехать в турне по Америке и Канаде без "Balls To The Wall". Я сказал: "Да, я могу это сделать. Без проблем". Он продолжил: "Почему бы и нет? Это не проблема. Люди хотят это слышать". Я имею в виду, что у меня нет проблем с тем, чтобы сыграть Balls To The Wall' и, может быть, ещё парочку других песен ACCEPT.
Это не проблема, учитывая то, что в рамках DIRKSCHNEIDER мы исполняли каждый вечер только материал ACCEPT, а с другой стороны, у меня 16 альбомов U.D.O., и на подходе семнадцатый. Так что есть смысл в том, чтобы сказать, что люди достаточно услышали музыки ACCEPT, с этим покончено, и теперь я концентрируюсь на U.D.O., и мне не нужно играть песни ACCEPT. Есть другая группа, которая может исполнять песни ACCEPT.
Я только что давал другое интервью, и они сказали: "Кому какое дело до этого? Люди хотят услышать несколько песен ACCEPT". Не 50 процентов сет-листа, но они хотят услышать классические вещи, такие как "Metal Heart", "Balls", "Fast As A Shark", — вещи вроде этого. И я сказал: "Да. Посмотрим. Пока не знаю". Но на данный момент мне не нужно об этом думать, так как сейчас ничего не происходит».
Rutger
1. Лжёт всегда и только Вольф Хоффманн.
2. Если мопс пиздит как сивый мерин, см. п.1
RomV
И второе, под вывеской УДО у него 16 альбомов, 17ый на подходе, а народ требует на концертах исполнения песен абсолютно другой группы - наводит на определённые мысли, не так ли?
The Sinner
Kiskenbassker
R0ck_N_R0lla
-а за 100 баксов?
- у меня нет проблем с тем, чтобы сыграть Balls To The Wall' и, может быть, ещё парочку других песен ACCEPT.
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