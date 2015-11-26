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Dirkschneider

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3 мар 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEPT»

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15 авг 2017 : 		 По словам UDO, новый альбом U.D.O. выйдет в сентябре 2018 года

21 июл 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER

8 июл 2017 : 		 Трейлер нового DVD DIRKSCHNEIDER

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5 июн 2017 : 		 Проект DIRKSCHNEIDER выступил с новым гитаристом

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UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEPT»



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Спустя пять лет после объявления о том, что он отправится в специальный тур, во время которого в последний раз исполнит песни ACCEPT под вывеской DIRKSCHNEIDER, прежде чем закрыть эту главу навсегда, бывший фронтмен ACCEPT Udo Dirkschneider продолжает исполнять материал ACCEPT на избранных шоу, в том числе на концерте U.D.O., состоявшемся 18 сентября 2020 года в Пловдиве, Болгария, который будет выпущен на DVD и Blu-ray в конце этого месяца.

В новом интервью для The Metal Voice Удо ответил на вопрос, почему треки ACCEPT всё еще попадают в сет-лист U.D.O.:

«Сначала я сказал: "С U.D.O. я не буду исполнять никаких песен ACCEPT". Но на этом концерте [в Пловдиве] промоутер просто умолял: "Можно ли исполнить несколько песен ACCEPT?". И мы сказали: "Ну ладно". И в конце концов мы сыграли пять песен — классический материал, конечно. То же самое с [предстоящим туром U.D.O.] по Америке. Турне по Америке и Канаде уже было подтверждено. Теперь нам придётся ждать новые даты, и я думаю, что это произойдёт в 2022 году. Промоутер в Америке спросил: "Ты не исполняешь песни ACCEPT с U.D.O.?" А я ответил: "Да, обычно мы этого не делаем". И он сказал: "Но вы не можете поехать в турне по Америке и Канаде без "Balls To The Wall". Я сказал: "Да, я могу это сделать. Без проблем". Он продолжил: "Почему бы и нет? Это не проблема. Люди хотят это слышать". Я имею в виду, что у меня нет проблем с тем, чтобы сыграть Balls To The Wall' и, может быть, ещё парочку других песен ACCEPT.

Это не проблема, учитывая то, что в рамках DIRKSCHNEIDER мы исполняли каждый вечер только материал ACCEPT, а с другой стороны, у меня 16 альбомов U.D.O., и на подходе семнадцатый. Так что есть смысл в том, чтобы сказать, что люди достаточно услышали музыки ACCEPT, с этим покончено, и теперь я концентрируюсь на U.D.O., и мне не нужно играть песни ACCEPT. Есть другая группа, которая может исполнять песни ACCEPT.

Я только что давал другое интервью, и они сказали: "Кому какое дело до этого? Люди хотят услышать несколько песен ACCEPT". Не 50 процентов сет-листа, но они хотят услышать классические вещи, такие как "Metal Heart", "Balls", "Fast As A Shark", — вещи вроде этого. И я сказал: "Да. Посмотрим. Пока не знаю". Но на данный момент мне не нужно об этом думать, так как сейчас ничего не происходит».

UDO DIRKSCHNEIDER: Why I Am Still Performing ACCEPT Songs





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Rutger


3 мар 2021, 17:32		Евангелие "Ассерт без Удо не Ассерт", глава "Украли вывеску", стих "Вольф-лжец":

1. Лжёт всегда и только Вольф Хоффманн.
2. Если мопс пиздит как сивый мерин, см. п.1

RomV


3 мар 2021, 18:07		Если нет проблем с тем, чтоб сыграть несколько песен Аксепта, то почему собственно началась вся эта бодяга с тем, что в УДО я больше не буду играть песни Аксепта?
И второе, под вывеской УДО у него 16 альбомов, 17ый на подходе, а народ требует на концертах исполнения песен абсолютно другой группы - наводит на определённые мысли, не так ли?

Darkside.ru Member

The Sinner


3 мар 2021, 18:26		RomV наводит на определенные мысли о народе

Kiskenbassker


3 мар 2021, 18:47		Потому что прощальные туры лучше продаются. А потом можно что-нибудь придумать по поводу того, почему по-прежнему продолжаешь гастролировать / выпускать альбомы / исполнять песни своей прежней группы / другое (нужное подчеркнуть). Не он первый, не он последний.

R0ck_N_R0lla


3 мар 2021, 19:02		-мы больше не исполняем песни Ассеpt, с этой главой покончено.
-а за 100 баксов?
- у меня нет проблем с тем, чтобы сыграть Balls To The Wall' и, может быть, ещё парочку других песен ACCEPT.


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