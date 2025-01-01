Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео DEATH SS 190
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 26
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO 23
*LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!» 20
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 20
*GENE SIMMONS: «Рок не в моде» 19
*Новый альбом DREAM THEATER доступен для прослушивания 18
*OZZY OSBOURNE не может ходить, но пока может петь 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео DEATH SS 190
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 26
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO 23
[= ||| все новости группы



*

Dirkschneider

*



14 фев 2025 : 		 Зачем DIRKSCHNEIDER перепел ACCEPT

6 фев 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO

16 янв 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SABATON

16 дек 2024 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями

15 ноя 2024 : 		 DIRKSCHNEIDER вновь поет ACCEPT

5 окт 2024 : 		 PETER BALTES рад вновь работать с UDO DIRKSCHNEIDER

4 окт 2024 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER хочет целиком сыграть "Balls To The Wall" с Peter'ом

3 сен 2024 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER доволен продажами

3 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления DIRKSCHNEIDER

20 сен 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой деятельности

4 сен 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER давно знал, что Peter уходит из ACCEPT

3 сен 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам нужна концепция

29 авг 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER считает, что OZZY OSBOURNE не вернётся на сцену

17 авг 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было никаких проблем»

11 авг 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Ой, как всё дорого»

7 июл 2023 : 		 DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT

4 июл 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире»

25 апр 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER и TIM 'RIPPER' OWENS исполнили песни JUDAS PRIEST

11 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления UDO DIRKSCHNEIDER

9 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления UDO DIRKSCHNEIDER

7 июн 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о правах на ACCEPT

16 май 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о своём образе

2 май 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER показал лучший результат в Германии

27 апр 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о пении на немецком языке

22 апр 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры»

5 апр 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER дал совет молодым группам
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Зачем DIRKSCHNEIDER перепел ACCEPT



zoom
В недавнем интервью у лидера DIRKSCHNEIDER Udo Dirkschneider'a спросили, почему он решил перезаписать альбом ACCEPT:

«Сначала планировалось просто провести тур в честь 40-летия "Balls To The Wall". Но потом на фестивалях подошли несколько музыкантов и сказали: "Сделай что-нибудь особенное в честь 40-летнего юбилея "Balls". И я ответил: "Я буду гастролировать". Кто-то сказал: "Знаешь, я люблю эту песню. Я бы с удовольствием спел на ней", и всё в таком духе. Вот так всё и получилось».

Sven Dirkschneider добавил:

«Идея пришла сама собой. Было много замечательных вокалистов, которые хотели принять участие в работе над этим альбомом. Так что мы начали размышлять, сможем ли мы это сделать, потому что управлять всем этим процессом очень сложно. Все заняты, все записывают свои альбомы и так далее. Так что было довольно сложно, но в конце концов всё получилось. Мы успели записать последние вокальные партии в последнюю минуту. На этом альбоме засветились очень хорошие люди, и мы ценим то, что они захотели это сделать. И я считаю, что это отличные новые версии легендарного альбома».

На вопрос о том, были ли у них на примете определённые вокалисты для тех или иных песен, Sven ответил:

«У нас был очень длинный список. И такие вокалисты, как Biff из SAXON на "London Leatherboys", сразу же пришли на ум, мы хотели, чтобы он спел эту песню. В ноябре этого года мы отправляемся в тур с SAXON. Так что всё это имеет смысл. И есть несколько других очень хороших совместных работ».

Udo продолжил:

«Все певцы проделали отличную работу. Например, Joakim [Brodén] из SABATON спел "Balls To The Wall", он проделал отличную работу. А Dee Snider [TWISTED SISTER] пел в "Losers And Winners". Biff исполнил "London Leatherboys".

Мы не говорили им: "Ты должен спеть эту строчку, эту строчку, эту строчку и эту строчку". Мы попросили их спеть всю песню, а потом мы решили, какие части сочетаются с моим вокалом. Когда вы услышите, например, вокал Biff'a в "London Leatherboys", это похоже на песню SAXON... Doro проделала отличную работу над "Winter Dreams". А Mille из KREATOR спел в "Fight It Back". Michael Kiske из HELLOWEEN исполнил партии в "Losing More Than You've Ever Had". Он отлично постарался. И мне было интересно услышать это. "Вот это да, хорошо. Отлично". Да мы рады этому, и я думаю, что приглашенные певцы тоже, им понравилось. И это было самым важным. А ещё они вложили в каждую песню свой характер, а не пытались быть Udo. В этом нет никакого смысла».

Sven добавил о новой версии «Balls To The Wall»:

«Мы позвонили Joakim'y, потому что у нас давние отношения с SABATON. Мы много раз выступали на их фестивале и всегда хорошо проводили с ними время. Так что это было вполне естественно, и он был согласен. Но это было ещё и очень интересно. Он, например, спел ту серединную часть песни, где разговорный вокал. А потом передумал: "Нет, пусть это будет Udo, потому что у него получается лучше". Но было очень круто, что все вложили свой характер и стиль пения в эти песни. Было здорово».

Он также рассказал об общем подходе к созданию «Balls To The Wall — Reloaded»:

«Особенно это касается звука барабанов — мы старались максимально приблизиться к тому олдскульному настроению, но всё же сейчас у нас есть современные технологии записи, так что альбом определённо звучит современно, но всё ещё с олдскульным подходом. Это естественно. Когда Peter играет на басу, сразу понятно, что это именно Peter играет на басу. Так что это именно тот звук. И как только Udo вступает в игру... Наши гитаристы занимаются этим уже очень давно, и они как следует прониклись атмосферой такой музыки. Поэтому звучание этого альбома, я бы сказал, получилось естественным. Но всё же у него современное качество, которое я считаю потрясающим».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 235

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом