Зачем DIRKSCHNEIDER перепел ACCEPT



В недавнем интервью у лидера DIRKSCHNEIDER Udo Dirkschneider'a спросили, почему он решил перезаписать альбом ACCEPT:



«Сначала планировалось просто провести тур в честь 40-летия "Balls To The Wall". Но потом на фестивалях подошли несколько музыкантов и сказали: "Сделай что-нибудь особенное в честь 40-летнего юбилея "Balls". И я ответил: "Я буду гастролировать". Кто-то сказал: "Знаешь, я люблю эту песню. Я бы с удовольствием спел на ней", и всё в таком духе. Вот так всё и получилось».



Sven Dirkschneider добавил:



«Идея пришла сама собой. Было много замечательных вокалистов, которые хотели принять участие в работе над этим альбомом. Так что мы начали размышлять, сможем ли мы это сделать, потому что управлять всем этим процессом очень сложно. Все заняты, все записывают свои альбомы и так далее. Так что было довольно сложно, но в конце концов всё получилось. Мы успели записать последние вокальные партии в последнюю минуту. На этом альбоме засветились очень хорошие люди, и мы ценим то, что они захотели это сделать. И я считаю, что это отличные новые версии легендарного альбома».



На вопрос о том, были ли у них на примете определённые вокалисты для тех или иных песен, Sven ответил:



«У нас был очень длинный список. И такие вокалисты, как Biff из SAXON на "London Leatherboys", сразу же пришли на ум, мы хотели, чтобы он спел эту песню. В ноябре этого года мы отправляемся в тур с SAXON. Так что всё это имеет смысл. И есть несколько других очень хороших совместных работ».



Udo продолжил:



«Все певцы проделали отличную работу. Например, Joakim [Brodén] из SABATON спел "Balls To The Wall", он проделал отличную работу. А Dee Snider [TWISTED SISTER] пел в "Losers And Winners". Biff исполнил "London Leatherboys".



Мы не говорили им: "Ты должен спеть эту строчку, эту строчку, эту строчку и эту строчку". Мы попросили их спеть всю песню, а потом мы решили, какие части сочетаются с моим вокалом. Когда вы услышите, например, вокал Biff'a в "London Leatherboys", это похоже на песню SAXON... Doro проделала отличную работу над "Winter Dreams". А Mille из KREATOR спел в "Fight It Back". Michael Kiske из HELLOWEEN исполнил партии в "Losing More Than You've Ever Had". Он отлично постарался. И мне было интересно услышать это. "Вот это да, хорошо. Отлично". Да мы рады этому, и я думаю, что приглашенные певцы тоже, им понравилось. И это было самым важным. А ещё они вложили в каждую песню свой характер, а не пытались быть Udo. В этом нет никакого смысла».



Sven добавил о новой версии «Balls To The Wall»:



«Мы позвонили Joakim'y, потому что у нас давние отношения с SABATON. Мы много раз выступали на их фестивале и всегда хорошо проводили с ними время. Так что это было вполне естественно, и он был согласен. Но это было ещё и очень интересно. Он, например, спел ту серединную часть песни, где разговорный вокал. А потом передумал: "Нет, пусть это будет Udo, потому что у него получается лучше". Но было очень круто, что все вложили свой характер и стиль пения в эти песни. Было здорово».



Он также рассказал об общем подходе к созданию «Balls To The Wall — Reloaded»:



«Особенно это касается звука барабанов — мы старались максимально приблизиться к тому олдскульному настроению, но всё же сейчас у нас есть современные технологии записи, так что альбом определённо звучит современно, но всё ещё с олдскульным подходом. Это естественно. Когда Peter играет на басу, сразу понятно, что это именно Peter играет на басу. Так что это именно тот звук. И как только Udo вступает в игру... Наши гитаристы занимаются этим уже очень давно, и они как следует прониклись атмосферой такой музыки. Поэтому звучание этого альбома, я бы сказал, получилось естественным. Но всё же у него современное качество, которое я считаю потрясающим».







