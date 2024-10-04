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Dirkschneider

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UDO DIRKSCHNEIDER хочет целиком сыграть "Balls To The Wall" с Peter'ом



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UDO DIRKSCHNEIDER в недавнем интервью обсудил планы отметить 40-летие альбома ACCEPT "Balls To The Wall":

«Я думаю, что в следующем году мы сделаем перерыв в работе U.D.O., а в ноябре мы начнём в Южной Америке празднование 40-летней годовщины альбома "Balls To The Wall". Это значит, что мы будем заниматься этим до конца следующего года. Билеты уже продаются, и они очень хорошо расходятся. Мы исполним весь альбом "Balls To The Wall". Я с нетерпением жду этого. Кроме того, теперь со мной играет Peter».

На вопрос о том, нравится ли ему выступать с Peter'ом, Udo ответил:

«Это потрясающе. У нас по-настоящему хорошие отношения. Когда он покинул ACCEPT в 2018 году, мы вместе работали над классическим альбомом с немецкой армией. Мы сочиняли песни вместе, и это был первый раз, когда мы снова стали работать вместе. У U.D.O. возникли проблемы во время европейского этапа тура "Game Over". Другой басист, который был у нас в то время, почувствовал себя очень плохо. И тогда я задумался: "Что мне делать? Мне нужен басист, который сможет начать очень быстро". Я позвонил Peter'y. Я спросил его: "Ты можешь помочь нам в этом туре?" А потом, кажется, в Южной Америке, басист, который был у нас раньше, сказал: "Я больше не хочу этим заниматься. Я ухожу из U.D.O." После этого мы сидели в ресторане, и я сказал: "Мы должны искать нового басиста". А Peter заявил: "Я бы с удовольствием присоединился к U.D.O." Вот так всё и получилось. И это хорошо. Я с нетерпением жду возможности поработать с ним над следующим альбомом U.D.O.»




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4 окт 2024
olly71
это всё херня не интересная а вот если бы они поехали в тур где играли бы песни только с первых трёх альбомов ( многие из которых не игрались больше 40 лет )и Петер пел бы те песни на которых записал вокал вот это был бы номер .
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