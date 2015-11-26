20 окт 2021



UDO DIRKSCHNEIDER — о сохранения голоса



UDO DIRKSCHNEIDER в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, как столько лет он сохраняет голос в норме:



«Я не знаю. Я думаю, что мне очень повезло с голосом. Я хожу каждый год, чтобы всё проверить, и врач всегда говорит: "Всё идеально. Никаких проблем". И это настоящее безумие.



У меня никогда не было никаких проблем, и мне не приходилось отменять концерты [из-за] моего голоса — никогда. Мне очень, очень повезло с ним. Я знаю многих коллег, у них есть какие-нибудь проблемы, а у меня нет.



Единственное, что я могу сказать, — я не делаю ничего особенного, ну разве что бросил курить, это было 17 лет назад. Вот и всё. А больше я не делаю ровным счётом ничего. Я никогда не разогреваюсь перед выходом на сцену. Я никогда не разогреваюсь в студии. Это просто чудо.



Мой коллега Stefan Kaufmann [бывший барабанщик ACCEPT и гитарист U.D.O.], а я работаю с ним очень давно, так вот при записи [нового альбома U.D.O.] "Game Over" он сказал мне: "Этот голос — чудо. Что-то нереальное. Ты всё ещё на том же уровне, что и был на [ACCEPT] "Breaker", со всеми высокими, и всё такое. Это нереально". Обычно, если ты становишься старше, ты не можешь брать высокие ноты и уже не можешь петь их как раньше. Но у меня всё по-другому. Он сказал: "Это безумие — абсолютное безумие".



Так что я должен сказать кому-то "Большое спасибо" [смеётся]».







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