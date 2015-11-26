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Dirkschneider

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20 окт 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о сохранения голоса

16 окт 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о будущем с бывшими

18 авг 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIRKSCHNEIDER

29 май 2021 : 		 Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN

29 апр 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN вновь вместе!

11 апр 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER признал, что поторопился с заявлением о том, что больше не будет исполнять песни ACCEPT

8 апр 2021 : 		 DIRKSCHNEIDER собрал THE OLD GANG

3 мар 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEPT»

12 фев 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о своём голосе: «Мне очень повезло»

10 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в предстоящем североамериканском туре

1 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER на пенсию не собирается

17 апр 2020 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

2 фев 2020 : 		 Три музыканта ACCEPT выйдут летом на сцену с DIRKSCHNEIDER?

17 сен 2019 : 		 DIRKSCHNEIDER возвращается на сцену

5 сен 2018 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Я не общаюсь с ACCEPT»

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIRKSCHNEIDER

17 авг 2018 : 		 Bill Hudson ответил, что ему не подошли DIRKSCHNEIDER и U.D.O.

14 мар 2018 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

2 окт 2017 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

15 авг 2017 : 		 По словам UDO, новый альбом U.D.O. выйдет в сентябре 2018 года

21 июл 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER

8 июл 2017 : 		 Трейлер нового DVD DIRKSCHNEIDER

23 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER

13 июн 2017 : 		 Концертный релиз DIRKSCHNEIDER выйдет летом

5 июн 2017 : 		 Проект DIRKSCHNEIDER выступил с новым гитаристом

31 мар 2017 : 		 U.D.O. и DIRKSCHNEIDER нашли гитариста
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|||| 20 окт 2021

UDO DIRKSCHNEIDER — о сохранения голоса



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UDO DIRKSCHNEIDER в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, как столько лет он сохраняет голос в норме:

«Я не знаю. Я думаю, что мне очень повезло с голосом. Я хожу каждый год, чтобы всё проверить, и врач всегда говорит: "Всё идеально. Никаких проблем". И это настоящее безумие.

У меня никогда не было никаких проблем, и мне не приходилось отменять концерты [из-за] моего голоса — никогда. Мне очень, очень повезло с ним. Я знаю многих коллег, у них есть какие-нибудь проблемы, а у меня нет.

Единственное, что я могу сказать, — я не делаю ничего особенного, ну разве что бросил курить, это было 17 лет назад. Вот и всё. А больше я не делаю ровным счётом ничего. Я никогда не разогреваюсь перед выходом на сцену. Я никогда не разогреваюсь в студии. Это просто чудо.

Мой коллега Stefan Kaufmann [бывший барабанщик ACCEPT и гитарист U.D.O.], а я работаю с ним очень давно, так вот при записи [нового альбома U.D.O.] "Game Over" он сказал мне: "Этот голос — чудо. Что-то нереальное. Ты всё ещё на том же уровне, что и был на [ACCEPT] "Breaker", со всеми высокими, и всё такое. Это нереально". Обычно, если ты становишься старше, ты не можешь брать высокие ноты и уже не можешь петь их как раньше. Но у меня всё по-другому. Он сказал: "Это безумие — абсолютное безумие".

Так что я должен сказать кому-то "Большое спасибо" [смеётся]».

UDO DIRKSCHNEIDER On Keeping His Voice In Shape:





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Exceptional


20 окт 2021, 20:14		Всё, что когда-либо делалось в Accept - заслуга Вольфа Хоффмана. Так что Удо обязан всем ему, в том числе и голосу, и сохранности голоса.

kircore


20 окт 2021, 20:28		Есть ссылка на живое исполнение Save Us в 2021-м?

Exceptional


20 окт 2021, 20:34		В 21-ом нет, есть в 19-ом:
https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ

kircore


20 окт 2021, 20:41		Как в оригинале. Браво.

Corpsegrinder04


20 окт 2021, 23:49		(У)словно (Д)осрочно (О)свобожденный говна не делает. Почти.


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