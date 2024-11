сегодня



DIRKSCHNEIDER вновь поет ACCEPT



Группа DIRKSCHNEIDER целиком отыграла материал альбома ACCEPT "Balls To The Wall" в рамках выступления на фестивале Rock Al Parque:



01. Balls To The Wall (ACCEPT song)

02. London Leatherboys (ACCEPT song)

03. Fight It Back (ACCEPT song)

04. Head Over Heels (ACCEPT song)

05. Losing More Than You've Ever Had (ACCEPT song)

06. Love Child (ACCEPT song)

07. Turn Me On (ACCEPT song)

08. Losers And Winners (ACCEPT song)

09. Guardian Of The Night (ACCEPT song)

10. Winter Dreams (ACCEPT song)

11. Fast As A Shark (ACCEPT song)







