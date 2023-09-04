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UDO DIRKSCHNEIDER давно знал, что Peter уходит из ACCEPT
UDO DIRKSCHNEIDER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, был ли он удивлен тому факту, что Peter Baltes покинул состав ACCEPT:
«Я должен быть осторожен [в своих высказываниях]. Я не был удивлен. Я знал о предстоящем событии еще задолго до того, как все стало официально известно. Но ведь Peter уже дал несколько интервью, где говорил об этом. Я не хочу давать никаких комментариев по этому поводу»
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