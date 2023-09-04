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*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 58
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 31
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 26
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 22
*UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам ну... 21
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Dirkschneider

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4 сен 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER давно знал, что Peter уходит из ACCEPT

3 сен 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам нужна концепция

29 авг 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER считает, что OZZY OSBOURNE не вернётся на сцену

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4 июл 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире»

25 апр 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER и TIM 'RIPPER' OWENS исполнили песни JUDAS PRIEST

11 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления UDO DIRKSCHNEIDER

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7 июн 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о правах на ACCEPT

16 май 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о своём образе

2 май 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER показал лучший результат в Германии

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22 апр 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры»

5 апр 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER дал совет молодым группам

18 мар 2022 : 		 Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER

25 фев 2022 : 		 Кавер-версия QUEEN от UDO DIRKSCHNEIDER

13 янв 2022 : 		 Альбом UDO DIRKSCHNEIDER весной

7 дек 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о самой большой ошибке в карьере

11 ноя 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Пенсия? Какая пенсия?!»

20 окт 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о сохранения голоса

16 окт 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о будущем с бывшими

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29 апр 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN вновь вместе!
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UDO DIRKSCHNEIDER давно знал, что Peter уходит из ACCEPT



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UDO DIRKSCHNEIDER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, был ли он удивлен тому факту, что Peter Baltes покинул состав ACCEPT:

«Я должен быть осторожен [в своих высказываниях]. Я не был удивлен. Я знал о предстоящем событии еще задолго до того, как все стало официально известно. Но ведь Peter уже дал несколько интервью, где говорил об этом. Я не хочу давать никаких комментариев по этому поводу»




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4 сен 2023
P
Petrucci
Страсти покруче,чем в большой политике )
Like!2
4 сен 2023
Aiming High
Молодец отец,держит знамя Accept в топе!
4 сен 2023
Corpsegrinder04
14:50 -15:40. 8 раз " You Know". Раз в 6 секунд. Даже Удо этим дерьмом заражён ) Когда уже выйдет приложение, позволяющее заменять эту фразу на " Бля, Ёпт, Нах"
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