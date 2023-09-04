3 сен 2023



UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам нужна концепция



В новом интервью Let's Talk Music бывший фронтмен ACCEPT и нынешний лидер U.D.O. Udo Dirkschneider рассказал о своём недавнем переходе с давнего рекорд-лейбла AFM на Atomic Fire:



«Я сотрудничал с AFM в течение 14–15 лет. Потом появился французский инвестор. Он купил AFM, он купил Nuclear Blast, он скупил почти все звукозаписывающие компании в Германии, Австрии и так далее. И вот эти люди хотят делать всё только в цифровом виде, а не в физическом, когда можно посмотреть книгу с картинками, текстами и всем прочим. И это был тот момент, когда мы должны были вмешаться. Мы по-прежнему хорошие друзья с AFM — весь мой бэк-каталог находится на AFM — но потом появился Atomic Fire, и там все старые люди из Nuclear Blast. Они знают, как работать с металлом, и они сказали: "Мы не хотим заниматься только цифровыми изданиями, мы также хотим выпускать и физические носители". Так что первое, что я сделал с ними, был мой кавер-альбом "My Way", и они вывели меня на 4-е место в Германии в чарте альбомов. Они хорошо поработали. И с новым альбомом "Touchdown", с первым настоящим студийным альбомом U.D.O., они проделали потрясающую работу. Они точно знают, что нужно делать, так что я доволен ими. Иногда в этом бизнесе приходится меняться.



Но, как бы то ни было, ведение дел со звукозаписывающими компаниями, особенно для новых, молодых групп, отличается от того, что было в 1980-е годы. Они не дают денег на поддержку. Новым группам очень тяжело.



Если некоторые люди спрашивают меня, какой совет я могу дать молодым группам, я всегда отвечаю, что единственный шанс, который у вас есть, это концепция — не только музыка, но и концепция. Как у SABATON и POWERWOLF, европейских групп, и тогда вы будете выделяться. Нужно делать нечто особенное. Если полагаться только на музыку, то будет непросто.



Что касается меня, я считаю, что мне повезло. У меня есть всё, что мне нужно. Мы можем гастролировать по всему миру. Хорошо — по России — нет, по Украине — пока нет, но весь остальной мир для нас открыт. И с "Touchdown" определённо это будет очень долгий тур. Я это уже знаю».







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