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Dirkschneider

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7 дек 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о самой большой ошибке в карьере

11 ноя 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Пенсия? Какая пенсия?!»

20 окт 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о сохранения голоса

16 окт 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о будущем с бывшими

18 авг 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIRKSCHNEIDER

29 май 2021 : 		 Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN

29 апр 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN вновь вместе!

11 апр 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER признал, что поторопился с заявлением о том, что больше не будет исполнять песни ACCEPT

8 апр 2021 : 		 DIRKSCHNEIDER собрал THE OLD GANG

3 мар 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEPT»

12 фев 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о своём голосе: «Мне очень повезло»

10 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в предстоящем североамериканском туре

1 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER на пенсию не собирается

17 апр 2020 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

2 фев 2020 : 		 Три музыканта ACCEPT выйдут летом на сцену с DIRKSCHNEIDER?

17 сен 2019 : 		 DIRKSCHNEIDER возвращается на сцену

5 сен 2018 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Я не общаюсь с ACCEPT»

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIRKSCHNEIDER

17 авг 2018 : 		 Bill Hudson ответил, что ему не подошли DIRKSCHNEIDER и U.D.O.

14 мар 2018 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

2 окт 2017 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

15 авг 2017 : 		 По словам UDO, новый альбом U.D.O. выйдет в сентябре 2018 года

21 июл 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER

8 июл 2017 : 		 Трейлер нового DVD DIRKSCHNEIDER

23 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER

13 июн 2017 : 		 Концертный релиз DIRKSCHNEIDER выйдет летом
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UDO DIRKSCHNEIDER — о самой большой ошибке в карьере



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В новом интервью Simfonia Metàl-lica бывшего вокалиста ACCEPT Udo Dirkschneider'а попросили назвать самую большую ошибку, которую он совершил в своей профессиональной карьере. Он ответил:

«Я могу сказать вам. Это единственное, чем я действительно недоволен. Я создавал название ACCEPT. А потом, в 80-м, 81-м годах, нам пришлось подписать много документов. И иногда ты не особо следишь за этим. И в конце концов, когда меня уволили из моей собственной группы, я нашёл бумагу, в которой говорилось, что все права [на название ACCEPT] переходят к [гитаристу ACCEPT] Wolf'у Hoffmann'у. И это действительно важный момент, плохой момент для меня. Название на самом деле принадлежит мне, а не Wolf'у Hoffmann'у.

Это была большая ошибка — не смотреть, что ты подписываешь. Но в любом случае это уже история — это произошло давным-давно. И сейчас я думаю, что в каком-то смысле мне всё равно. Но иногда [я думаю], что совершил большую ошибку. Но в любом случае это уже случилось».

UDO DIRKSCHNEIDER Says Losing Rights To ACCEPT Name Was





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Kiskenbassker


7 дек 2021, 16:07		Тот случай, когда знаешь примерное содержимое новости из заголовка, даже не читая.

гладиатор


7 дек 2021, 16:34		Это была критическая ошибка, но она не сломала ни Удо, ни его карьеру. Пример настоящего гения, которого не останавливают неудачи и обстоятельства.

Rutger


7 дек 2021, 16:55		Уфф, слава богу, мопс жив-здоров. А то чего-то долго не было про украденную вывеску

hansi_hrb


7 дек 2021, 17:18		ой нытик бльо. Из дела социальной сети ваще все стали миллиордерами и не парятся насчет фейсбука. а тут вспомнила бабка как молодой была.

ramzas


7 дек 2021, 18:14		Как же так?? Еврейчика объябали с документами??


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