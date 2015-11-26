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UDO DIRKSCHNEIDER — о самой большой ошибке в карьере



В новом интервью Simfonia Metàl-lica бывшего вокалиста ACCEPT Udo Dirkschneider'а попросили назвать самую большую ошибку, которую он совершил в своей профессиональной карьере. Он ответил:



«Я могу сказать вам. Это единственное, чем я действительно недоволен. Я создавал название ACCEPT. А потом, в 80-м, 81-м годах, нам пришлось подписать много документов. И иногда ты не особо следишь за этим. И в конце концов, когда меня уволили из моей собственной группы, я нашёл бумагу, в которой говорилось, что все права [на название ACCEPT] переходят к [гитаристу ACCEPT] Wolf'у Hoffmann'у. И это действительно важный момент, плохой момент для меня. Название на самом деле принадлежит мне, а не Wolf'у Hoffmann'у.



Это была большая ошибка — не смотреть, что ты подписываешь. Но в любом случае это уже история — это произошло давным-давно. И сейчас я думаю, что в каком-то смысле мне всё равно. Но иногда [я думаю], что совершил большую ошибку. Но в любом случае это уже случилось».







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