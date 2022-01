сегодня



Альбом UDO DIRKSCHNEIDER весной



UDO DIRKSCHNEIDER выпустит специальный альбом, получивший название "My Way", 22 апреля на Atomic Fire Records. Называемый "самым личным и необычным альбомом на сегодняшний день", он содержит 17 кавер-версий тех самых песен, которые оказали наибольшее влияние на музыканта и певца. Среди них всевозможная классика из истории музыки — в том числе и те, которые вы, возможно, не ожидали услышать от Udo. За каждым из треков стоит не только очень личная история, но и порой удивительная аранжировка, которая, несмотря на сугубо индивидуальное исполнение, живет и дышит авторским почерком Udo.



"Сейчас, когда я слышу эту песню, я вспоминаю то время, когда, будучи совсем юным и молодым, я выходил зажигать в город и жил теми сюжетами, которые можно пережить только поздней ночью в клубах. Вот и песня Alex Harvey "Faith Healer" позволяет почувствовать те дни давно минувшей эпохи. Тот факт, что песня "Nutbush City Limits" также вошла в альбом, раскрывает историю, о которой мало кто знал жо этого момента. "То, о чем до сих пор почти никто не знает: Когда-то я был большим поклонником Айка и Тины Тернер, и особенно голоса Тины. Мы всегда исполняли эту песню во время репетиций ACCEPT в ранние годы. Она была одной из основных в нашем репетиционном репертуаре ACCEPT на протяжении многих лет. Увы, но записей с репетиций не существует".



Исполняя песню WOLFSHEIM "Kein Zurück", Udo впервые в своей карьере спел на немецком языке. "Я сразу почувствовал, что слова говорят со мной. Мне показалось, что в тексте песни рассказывается история моей карьеры, моих взлетов и падений, всего хорошего и плохого, что есть в жизни. Для тех, кто выбрал жизнь музыканта, просто нет пути назад!»



Трек-лист:



01. Faith Healer (ALEX HARVEY)



02. Fire (CRAZY WORLD OF ARTHUR BROWN)



03. Sympathy (URIAH HEEP)



04. They Call It Nutbush (TINA TURNER)



05. Man On The Silver Mountain (RAINBOW)



06. Hell Raiser (THE SWEET)



07. No Class (MOTÖRHEAD)



08. Rock And Roll (LED ZEPPELIN)



09. The Stroke (BILLY SQUIER)



10. Paint It Black (THE ROLLING STONES)



11. He's A Woman, She's A Man (SCORPIONS)



12. T.N.T. (AC/DC)



13. Jealousy (FRANKIE MILLER)



14. Hell Bent For Leather (JUDAS PRIEST)



15. We Will Rock You (QUEEN)



16. Kein Zurück (WOLFSHEIM)



17. My Way (FRANK SINATRA)







