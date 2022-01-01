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Dirkschneider

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|||| 22 апр 2022

UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры»



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Бывший фронтмен ACCEPT Udo Dirkschneider, которому 6 апреля исполнилось 70 лет, рассказал A&P-Reacts о том, что он чувствует, дожив до этого возраста:

«Я чувствую себя неплохо. Никаких проблем. 70 лет — это просто цифры. Я думаю, самое важное — это то, как ты себя ощущаешь изнутри. И это... Я не хочу говорить, что я "очень молодой", но я всё ещё чувствую себя молодым. Я продолжаю идти вперёд, а если ты продолжаешь движение вперёд, это сохраняет тебя полным сил и молодым, особенно в той музыке, что мы делаем. Мы чувствуем: "Да, мы идём вперёд". И это хорошо».

На вопрос, как ему удаётся сохранять свой голос в такой прекрасной форме после стольких лет, Udo ответил:

«Я думаю, что мне очень повезло с голосом. У меня никогда не было никаких проблем, и я никогда не отменял концерты. Конечно, иногда во время гастролей я простужался, но у меня никогда не было никаких проблем. Stefan Kaufmann, мой старый коллега по группе ACCEPT, записывал все мои вокальные партии раньше и записывает меня сейчас с U.D.O., а также работал со мной над предстоящим альбомом каверов "My Way", и он сказал мне, что это чудо. Ты поёшь как в 80-х — берёшь высокие ноты, очень высокие ноты. А ещё и нижний диапазон стал лучше". Обычно с возрастом голос становится немного слабее. Я не знаю... Это... Как бы сказать... Постучу по дереву. [Смеётся]».

Udo также заявил, что не делает «ничего особенного», чтобы сохранить свой голос в форме:

«Я никогда не брал уроков и никогда не разогреваюсь перед выходом на сцену. Хорошо, я не курю уже 18 лет — 17 или 18 лет. Я выкуривал по три пачки сигарет в день, а потом совсем бросил. И я стал чувствовать запахи намного лучше, вкус еды улучшился, и дыхание наладилось. Но я не скучаю по курению — я рад, что бросил курить. Но я никогда не делаю ничего особенного со своим голосом».

UDO DIRKSCHNEIDER On Turning 70:





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