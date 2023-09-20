20 сен 2023



UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой деятельности



Немецкий хэви-металлист Udo Dirkschneider, начавший свою профессиональную карьеру в середине 1970-х годов в группе ACCEPT, рассказал в новом интервью бельгийскому Jasper, что он подумывает о том, чтобы устроить «грандиозное событие», посвящённое его многолетнему участию в музыкальной индустрии. Он рассказал о возможности проведения специальных концертов в честь юбилеев некоторых из своих классических альбомов:



«Может быть, мы дадим один юбилейный концерт в честь 50-летия. Это будет в 2025 году. Мы уже обсуждаем этот вопрос. Я участвовал в подобном мероприятии в Вакене вместе с Doro Pesch. У неё было 40-летие творческой деятельности. Это тоже было интересно. И я думаю, что сделаю что-нибудь, чтобы отпраздновать своё 50-летие творческой деятельности. И это будет большое событие, поверьте мне».







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