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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 29
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 25
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 15
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Dirkschneider

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|||| 5 окт 2024

PETER BALTES рад вновь работать с UDO DIRKSCHNEIDER



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PETER BALTES в недавнем интервью рассказал о возвращении к Udo Dirkschneider'y:

«Ну, думаю, прошло уже почти два года [с тех пор, как я впервые сыграл с U.D.O.], и должен сказать, что я очень, очень счастлив. Мне нравятся музыканты. Они все очень хорошие профессионалы. Udo звучит лучше всех, кого я слышал за многие, многие, многие годы. И у нас впереди много интересного. Так что мне очень нравится. Я просто [сначала] помогал ему два года назад — он только попросил меня помочь, [«подменить» на время тура] — и я рад, что остался, потому что я немного соскучился по гастролям. Так что теперь я вернулся к живым выступлениям. Но мы были друзьями всю жизнь, так что это замечательно, что мы снова вместе».

О юбилейных гастролях по Balls To The Wall:

«Если мы выйдем на сцену [позже в этом и] следующем году и просто сыграем с DIRKSCHNEIDER «Balls To The Wall» — мы сыграем весь альбом, и я, возможно, спою одну из баллад, которые мы никогда не играли. Теперь мы сможем. Так что это будет настоящий приятный опыт с ACCEPT. И «Balls To The Wall» будет основой всего этого. Отпраздновать этот культовый альбом — большая честь для меня. Прошло много времени — более 40 лет, как мы его записали, — и вот я снова с Udo имею возможность играть его по всему миру. Это очень здорово!»




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