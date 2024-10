5 окт 2024



PETER BALTES рад вновь работать с UDO DIRKSCHNEIDER



PETER BALTES в недавнем интервью рассказал о возвращении к Udo Dirkschneider'y:



«Ну, думаю, прошло уже почти два года [с тех пор, как я впервые сыграл с U.D.O.], и должен сказать, что я очень, очень счастлив. Мне нравятся музыканты. Они все очень хорошие профессионалы. Udo звучит лучше всех, кого я слышал за многие, многие, многие годы. И у нас впереди много интересного. Так что мне очень нравится. Я просто [сначала] помогал ему два года назад — он только попросил меня помочь, [«подменить» на время тура] — и я рад, что остался, потому что я немного соскучился по гастролям. Так что теперь я вернулся к живым выступлениям. Но мы были друзьями всю жизнь, так что это замечательно, что мы снова вместе».



О юбилейных гастролях по Balls To The Wall:



«Если мы выйдем на сцену [позже в этом и] следующем году и просто сыграем с DIRKSCHNEIDER «Balls To The Wall» — мы сыграем весь альбом, и я, возможно, спою одну из баллад, которые мы никогда не играли. Теперь мы сможем. Так что это будет настоящий приятный опыт с ACCEPT. И «Balls To The Wall» будет основой всего этого. Отпраздновать этот культовый альбом — большая честь для меня. Прошло много времени — более 40 лет, как мы его записали, — и вот я снова с Udo имею возможность играть его по всему миру. Это очень здорово!»







