UDO DIRKSCHNEIDER: «Зачем мне спрашивать Hoffmann'a, могу я или нет. Я могу!»



UDO DIRKSCHNEIDER с сыном в недавнем интервью вновь обсудили перезаписанную версию "Balls To The Wall". На вопрос о том, были ли какие-либо «сложности» с гитаристом ACCEPT Wolf Hoffmann и менеджментом ACCEPT по поводу выпуска новой версии «Balls To The Wall», Udo ответил:



«Нет... Каждый может записать [свою собственную версию] альбома "Balls", если он не будет менять аранжировки. Ты можешь это сделать, мой брат может это сделать, моя сестра, да кто угодно — тебе не нужно спрашивать.



По этому поводу не было никакого общения с Wolf'ом. Над альбомом работали Peter и я, который пел и играл на этом альбоме, и, конечно же, третий участник ACCEPT, [бывший барабанщик ACCEPT] Stefan Kaufmann. Он принимал самое активное участие в записи барабанов и показывал Sven'y, как нужно правильно играть песни ACCEPT. Он также принимал активное участие в записи гитар — он сидел вместе с гитаристами и рассказывал им, как они должны играть на ритм-гитаре, чтобы получилось идеально. Stefan был участником U.D.O. в течение долгого времени. И я знаю, что он действительно блестящий ритм-гитарист. Он просто машина. А ещё он очень педантичен».



Sven, который играет на барабанах в U.D.O. и DIRKSCHNEIDER, добавил:



«Stefan всегда скажет, если ему что-то не нравится. Он скажет об этом сразу же. И он очень прямолинеен. Так что если ему что-то не нравится, когда мы записываемся, он тоже очень прямолинеен. Это делает работу более продуктивной, потому что нам не нужно следить за тем, что кто-то другой на самом деле имеет в виду, говорит ли он правду? Может, он просто говорит, что это хорошо, но он думает, что это плохо? Так что в студии работать легче, но также приходится смотреть фактам в лицо. Если ему что-то не нравится, нужно продолжать в том же духе и говорить: "Хорошо, я должен сделать это лучше". Так что работа со Stefan'ом была очень продуктивной. Я нервничал, когда записывал барабаны, потому что за микшерным пультом сидел первоначальный барабанщик ACCEPT и записывал мои треки. Круто, что он с нами, мы слушали его отзывы о том, что он думает, и вносили в это свои штрихи. Он позволил мне это сделать, что я очень ценю, и это большая честь для меня».







