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Dirkschneider

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29 май 2021 : 		 Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN

29 апр 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN вновь вместе!

11 апр 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER признал, что поторопился с заявлением о том, что больше не будет исполнять песни ACCEPT

8 апр 2021 : 		 DIRKSCHNEIDER собрал THE OLD GANG

3 мар 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEPT»

12 фев 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о своём голосе: «Мне очень повезло»

10 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в предстоящем североамериканском туре

1 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER на пенсию не собирается

17 апр 2020 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

2 фев 2020 : 		 Три музыканта ACCEPT выйдут летом на сцену с DIRKSCHNEIDER?

17 сен 2019 : 		 DIRKSCHNEIDER возвращается на сцену

5 сен 2018 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Я не общаюсь с ACCEPT»

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIRKSCHNEIDER

17 авг 2018 : 		 Bill Hudson ответил, что ему не подошли DIRKSCHNEIDER и U.D.O.

14 мар 2018 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

2 окт 2017 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

15 авг 2017 : 		 По словам UDO, новый альбом U.D.O. выйдет в сентябре 2018 года

21 июл 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER

8 июл 2017 : 		 Трейлер нового DVD DIRKSCHNEIDER

23 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER

13 июн 2017 : 		 Концертный релиз DIRKSCHNEIDER выйдет летом

5 июн 2017 : 		 Проект DIRKSCHNEIDER выступил с новым гитаристом

31 мар 2017 : 		 U.D.O. и DIRKSCHNEIDER нашли гитариста

17 мар 2017 : 		 DIRKSCHNEIDER объявили о продолжении работы
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Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN



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"Every Heart Is Burning", новое видео проекта DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG, в состав которого входят бывшие музыканты ACCEPT Udo Dirkschneider (vocals), Peter Baltes (bass) и Stefan Kaufmann (guitar), доступно для просмотра ниже. Это третий сингл проекта, который как и первые два трека будет выпущен на специальном CD/виниле "Arising".

Полный состав DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG:

Udo Dirkschneider - Lead Vocals, Backing Vocals

Peter Baltes - Bass, Lead Vocals, Backing Vocals

Manuela Bibert - Lead Vocals, Backing Vocals

Stefan Kaufmann - Rhythm Guitar, Backing Vocals

Mathias Dieth - Lead Guitar, Backing Vocals

Sven Dirkschneider - Drums, Backing Vocals

Former ACCEPT Members UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES And STEFAN KAUFMANN Reunite In











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КомментарииСкрыть/показать 1 )

DrunkEagle86


29 май 2021, 00:53		Очень хорошо!


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