Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN
"Every Heart Is Burning", новое видео проекта DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG, в состав которого входят бывшие музыканты ACCEPT Udo Dirkschneider (vocals), Peter Baltes (bass) и Stefan Kaufmann (guitar), доступно для просмотра ниже. Это третий сингл проекта, который как и первые два трека будет выпущен на специальном CD/виниле "Arising".
DrunkEagle86
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