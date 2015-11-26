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Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER , PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN



"Every Heart Is Burning", новое видео проекта DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG, в состав которого входят бывшие музыканты ACCEPT Udo Dirkschneider (vocals), Peter Baltes (bass) и Stefan Kaufmann (guitar), доступно для просмотра ниже. Это третий сингл проекта, который как и первые два трека будет выпущен на специальном CD/виниле "Arising".



Полный состав DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG:



Udo Dirkschneider - Lead Vocals, Backing Vocals



Peter Baltes - Bass, Lead Vocals, Backing Vocals



Manuela Bibert - Lead Vocals, Backing Vocals



Stefan Kaufmann - Rhythm Guitar, Backing Vocals



Mathias Dieth - Lead Guitar, Backing Vocals



Sven Dirkschneider - Drums, Backing Vocals







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