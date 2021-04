сегодня



UDO DIRKSCHNEIDER признал, что поторопился с заявлением о том, что больше не будет исполнять песни ACCEPT



Спустя пять лет после объявления о том, что он отправится в специальный тур, во время которого в последний раз исполнит песни ACCEPT под вывеской DIRKSCHNEIDER, прежде чем закрыть эту главу навсегда, бывший фронтмен ACCEPT Udo Dirkschneider продолжает исполнять материал ACCEPT на отдельных шоу, в последний раз это произошло на концерте U.D.O. 18 сентября 2020 года в Пловдиве, Болгария, который был выпущен на DVD и Blu-ray в прошлом месяце.



В новом интервью Made In Metal Udo ответил на вопрос о том, получает ли он до сих пор вопросы об ACCEPT от различных журналистов по всему миру:



«Уже не так много. Я думаю, что теперь всё кончено. Иногда меня спрашивают: "Ты слушаешь то, что они делают?" И я отвечаю: "Да". Я имею в виду, конечно, на YouTube можно увидеть [клипы нынешнего состава ACCEPT], и, конечно, я слушаю это. Но это в каком-то смысле нечто далёкое для меня. Конечно, это моя история — я играл в ACCEPT; я создавал ACCEPT. Я думаю, что всё кончено.



Люди спрашивают меня насчёт воссоединения или чего-то в этом роде. Нет — не будет никакого воссоединения. Зачем? Это бессмысленно. Так что если у меня действительно возникнет ощущение, что я хочу провести ещё один концерт только с песнями ACCEPT, я могу это сделать. И хорошо то, что я могу сделать это не в рамках U.D.O., я могу сделать это с DIRKSCHNEIDER. И люди знают, что если я приеду в их город с DIRKSCHNEIDER, сет будет состоять только из песен ACCEPT. Я не знаю — может быть, через два года или как-то так я скажу: "Хорошо, может быть, устроим ещё один тур с песнями ACCEPT". Для меня этот вопрос открыт, и это хорошо. У меня было сотрудничество с оркестром, у меня есть U.D.O., и иногда я работаю над побочными проектами. Я могу делать то, что хочу, и это хорошо».



Dirkschneider также оставил дверь открытой для U.D.O., чтобы в будущем исполнять избранные песни ACCEPT, как это было на вышеупомянутом болгарском концерте:



«Может быть, это произойдёт. Может быть, я слишком рано сказал, что после трёх лет исполнения песен ACCEPT с DIRKSCHNEIDER — это длилось почти три года — что я в каком-то смысле немного устал. Это тоже не было запланировано. Обычно планировалось сделать, к примеру, 10 или 15 специальных шоу. После этого, может быть, я слишком поторопился с заявлением, что больше никогда не буду играть песни ACCEPT с U.D.O. Может быть, это произойдёт: последние три песни из сета U.D.O. — не в главном сете, но, может быть, будут две или три песни в конце, о которых мы скажем: "Хорошо, давайте сделаем людей счастливыми и скажем большое спасибо и пока-пока".



Когда Ронни Джеймс Дио был жив, однажды он тоже говорил обо всех этих старых песнях — классических вещах. Он сказал: "Да, иногда я очень устаю делать это" — исполнять "Holy Diver", а также материал BLACK SABBATH, но он сказал: "В конце концов люди приходят на шоу, и они платят за это; они хотят услышать это. Ты — голос этих песен. Ты — голос ACCEPT, и люди хотят услышать оригинального исполнителя". Это не выпад против другого вокалиста — возможно, он хорошо делает свою работу, но люди хотят услышать и этот классический материал. Он также сказал: "Можешь ли ты представить себе DEEP PURPLE без "Smoke On The Water"? Нет. Невозможно". В конце концов он сказал: "Дайте людям то, что они хотят". Но в моём случае я могу сделать и то, и другое. Если я действительно хочу исполнять только песни ACCEPT, я могу сделать это с DIRKSCHNEIDER. А в U.D.O. это может быть сюрпризом — исполнение некоторых вещей ACCEPT в конце сета. Я имею в виду, что у U.D.O. есть огромная фан-база после всех этих 30 лет. И они говорят: "Тебе больше не нужно играть песни ACCEPT". ACCEPT всё ещё существуют — остался только один оригинальный участник. Они говорят: "Хорошо, можно послушать песни на их концертах. Может, это и не оригинальный голос, но они хорошо делают своё дело". Но что касается меня, я могу выбирать, делать это или нет. Вот так».













+8 -2



( 11 ) просмотров: 2716