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Dirkschneider

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11 апр 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER признал, что поторопился с заявлением о том, что больше не будет исполнять песни ACCEPT

8 апр 2021 : 		 DIRKSCHNEIDER собрал THE OLD GANG

3 мар 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEPT»

12 фев 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о своём голосе: «Мне очень повезло»

10 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в предстоящем североамериканском туре

1 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER на пенсию не собирается

17 апр 2020 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

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17 сен 2019 : 		 DIRKSCHNEIDER возвращается на сцену

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20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIRKSCHNEIDER

17 авг 2018 : 		 Bill Hudson ответил, что ему не подошли DIRKSCHNEIDER и U.D.O.

14 мар 2018 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

2 окт 2017 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

15 авг 2017 : 		 По словам UDO, новый альбом U.D.O. выйдет в сентябре 2018 года

21 июл 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER

8 июл 2017 : 		 Трейлер нового DVD DIRKSCHNEIDER

23 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER

13 июн 2017 : 		 Концертный релиз DIRKSCHNEIDER выйдет летом

5 июн 2017 : 		 Проект DIRKSCHNEIDER выступил с новым гитаристом

31 мар 2017 : 		 U.D.O. и DIRKSCHNEIDER нашли гитариста

17 мар 2017 : 		 DIRKSCHNEIDER объявили о продолжении работы
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UDO DIRKSCHNEIDER признал, что поторопился с заявлением о том, что больше не будет исполнять песни ACCEPT



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Спустя пять лет после объявления о том, что он отправится в специальный тур, во время которого в последний раз исполнит песни ACCEPT под вывеской DIRKSCHNEIDER, прежде чем закрыть эту главу навсегда, бывший фронтмен ACCEPT Udo Dirkschneider продолжает исполнять материал ACCEPT на отдельных шоу, в последний раз это произошло на концерте U.D.O. 18 сентября 2020 года в Пловдиве, Болгария, который был выпущен на DVD и Blu-ray в прошлом месяце.

В новом интервью Made In Metal Udo ответил на вопрос о том, получает ли он до сих пор вопросы об ACCEPT от различных журналистов по всему миру:

«Уже не так много. Я думаю, что теперь всё кончено. Иногда меня спрашивают: "Ты слушаешь то, что они делают?" И я отвечаю: "Да". Я имею в виду, конечно, на YouTube можно увидеть [клипы нынешнего состава ACCEPT], и, конечно, я слушаю это. Но это в каком-то смысле нечто далёкое для меня. Конечно, это моя история — я играл в ACCEPT; я создавал ACCEPT. Я думаю, что всё кончено.

Люди спрашивают меня насчёт воссоединения или чего-то в этом роде. Нет — не будет никакого воссоединения. Зачем? Это бессмысленно. Так что если у меня действительно возникнет ощущение, что я хочу провести ещё один концерт только с песнями ACCEPT, я могу это сделать. И хорошо то, что я могу сделать это не в рамках U.D.O., я могу сделать это с DIRKSCHNEIDER. И люди знают, что если я приеду в их город с DIRKSCHNEIDER, сет будет состоять только из песен ACCEPT. Я не знаю — может быть, через два года или как-то так я скажу: "Хорошо, может быть, устроим ещё один тур с песнями ACCEPT". Для меня этот вопрос открыт, и это хорошо. У меня было сотрудничество с оркестром, у меня есть U.D.O., и иногда я работаю над побочными проектами. Я могу делать то, что хочу, и это хорошо».

Dirkschneider также оставил дверь открытой для U.D.O., чтобы в будущем исполнять избранные песни ACCEPT, как это было на вышеупомянутом болгарском концерте:

«Может быть, это произойдёт. Может быть, я слишком рано сказал, что после трёх лет исполнения песен ACCEPT с DIRKSCHNEIDER — это длилось почти три года — что я в каком-то смысле немного устал. Это тоже не было запланировано. Обычно планировалось сделать, к примеру, 10 или 15 специальных шоу. После этого, может быть, я слишком поторопился с заявлением, что больше никогда не буду играть песни ACCEPT с U.D.O. Может быть, это произойдёт: последние три песни из сета U.D.O. — не в главном сете, но, может быть, будут две или три песни в конце, о которых мы скажем: "Хорошо, давайте сделаем людей счастливыми и скажем большое спасибо и пока-пока".

Когда Ронни Джеймс Дио был жив, однажды он тоже говорил обо всех этих старых песнях — классических вещах. Он сказал: "Да, иногда я очень устаю делать это" — исполнять "Holy Diver", а также материал BLACK SABBATH, но он сказал: "В конце концов люди приходят на шоу, и они платят за это; они хотят услышать это. Ты — голос этих песен. Ты — голос ACCEPT, и люди хотят услышать оригинального исполнителя". Это не выпад против другого вокалиста — возможно, он хорошо делает свою работу, но люди хотят услышать и этот классический материал. Он также сказал: "Можешь ли ты представить себе DEEP PURPLE без "Smoke On The Water"? Нет. Невозможно". В конце концов он сказал: "Дайте людям то, что они хотят". Но в моём случае я могу сделать и то, и другое. Если я действительно хочу исполнять только песни ACCEPT, я могу сделать это с DIRKSCHNEIDER. А в U.D.O. это может быть сюрпризом — исполнение некоторых вещей ACCEPT в конце сета. Я имею в виду, что у U.D.O. есть огромная фан-база после всех этих 30 лет. И они говорят: "Тебе больше не нужно играть песни ACCEPT". ACCEPT всё ещё существуют — остался только один оригинальный участник. Они говорят: "Хорошо, можно послушать песни на их концертах. Может, это и не оригинальный голос, но они хорошо делают своё дело". Но что касается меня, я могу выбирать, делать это или нет. Вот так».

UDO DIRKSCHNEIDER Admits He Was





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КомментарииСкрыть/показать 11 )

olly71


11 апр 2021, 11:00		Да когда ж ты уже на пенсию уйдёшь ? Были великие альбомы в 1980е и начале 1990х . Были неплохие потом но с 2010 ты выпускаешь откровеннейший мусор и сам это понимаешь .

Evil3062


11 апр 2021, 11:34		Многие из тех самых последнее время выпускают шлак но пипл хавает...

Exceptional


11 апр 2021, 11:50		Ничего не могу с собой поделать! Уж слишком нравится мне всё то, что делает этот деда!

Nevridin1


11 апр 2021, 12:05		Dirkschneider так же, как и для DIRKSCHNEIDER, оставил дверь открытой для U.D.O, чтобы Dirkschneider исполнял песни ACCEPT не только в рамках концертов DIRKSCHNEIDER, но и на концертах U.D.O

гладиатор


11 апр 2021, 12:43		Все правильно, сразу ведь было очевидно, что многие люди хотят слышать на шоу Удо песни классического состава Accept. Так зачем их отталкивать, "закрывая главу". И было очевидно, что уйти от исполнения песен того периода не получится. Впрочем, все к лучшему.

DissidentAggressor


11 апр 2021, 13:08		Даже не представлял, как , оказывается, удивляется аудитория, услышав в конце сета U.D.O. песни Accept.
Дед на сюрпризы горазд)))

Rutger


11 апр 2021, 14:38		Хоспаде, как же жалок мопс. Как девочка гадает, буду не буду, двери открыты-закрыты. Сидит, из пальца высасывает тему, которая, кроме него, никому не нужна. Клинический гигантизм, видимо от малого роста, насоздавал проектов своего имени, я, я, я самый большой! Все пытается демонстрировать пренебрежение и дистанцию, мол, я сам по себе, а вся карьера вокруг группы-мамки и папкиных хитов крутится.
Последние капли достоинства и самоуважения теряет. И это бывший тевтонец-эксептовец?
18 раз в одном этом интервью упомянут АССЕРТ. Думаю, Хоффманн за всю жизнь не упомянул столько раз U.D.O. или Dirkschneider) Марк как то сказал, по моему, еще в 2010, что не намерен "ходить в ботинках Удо", и с тех пор ему глубоко пох на предшественника.
Этот каждую неделю мусолит про открытые двери, перекладывает свои проекты из кармана в карман. Похож на бабушку, у которой 50 кошек, Маня, Мася, Муся, Дуся и т.д. Климакс.

Kiskenbassker


11 апр 2021, 16:13		Судя по тому, сколько комментариев собирают новости на эту тему на Дарксайде, она многим кроме него нужна.

Akkolteus


11 апр 2021, 17:39		Терпеть не могу скрипучий вокал деда, вот Марк - другое дело.

for example


11 апр 2021, 17:53		Странно, что заголовок новости не "DIRKSCHNEIDER сдал назад"

dark_medieval_times


11 апр 2021, 18:38		просто админы сайта сдали назад, и написали другой заголовок ))


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