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Члены DIRKSCHNEIDER о перезаписи ACCEPT



Udo Dirkschneider и Peter Baltes в недавнем интервью обсудили грядущее переосмысление альбома ACCEPT "Balls To The Wall" с гостевыми вокалистами под вывеской DIRKSCHNEIDER.



Udo: «Мы не планировали выпускать альбом, планировался только тур, посвящённый 40-летней годовщине "Balls". И вот на некоторых фестивалях певцы из других групп подходили и спрашивали: "Вы наверняка сделаете что-то особенное к 40-летию". И мы отвечали: "Определённо будут гастроли". А они говорили: "Я бы с удовольствием спел песню из альбома". И со временем эта идея обрела форму. Мы решили: "Да, это может быть интересно".



По поводу перезаписи "Balls" мы изначально думали: "Не стоит трогать священную корову". Но то, что мы в итоге сделали с приглашёнными певцами, как мне кажется, получилось отлично. Реакция пока очень хорошая. Так что я доволен результатом».



На вопрос, понравилось ли ему слушать, как разные гости поют вместе с Udo, Peter ответил:



«Я получил огромное удовольствие. Я нервничал, когда возникла идея переделать альбом заново. Но после того, как мы начали запись, я почувствовал, что втянулся в процесс. И я сыграл материал так, как играю его сегодня вживую, все песни. Я решил не копировать оригинал в игре на басу, потому что эти песни за много лет эволюционировали до того варианта, что я исполняю сегодня. И это было одной из причин. Другая причина в том, что, будучи священной коровой и культовым произведением, он стоит где-то сзади на полке, а другие альбомы стоят перед ним, и его не трогали уже 20 лет. Поэтому для нас большая честь вновь представить альбом молодому поколению, совершенно новому миру сегодня. И я думаю, что это сделает альбому большую честь, которую он безусловно заслуживает».



Udo добавил:



«Я очень нервничал, когда начал записывать вокал для альбома. Я не был уверен, что попаду во все ноты [смеётся] — в высокие ноты. Но в итоге, думаю, всё получилось. Так что мне повезло. И я думаю, что атмосфера с приглашёнными певцами и моим вокалом придают альбому новое измерение, новую атмосферу. И да, мне он очень нравится».







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