UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN вновь вместе!
"Face Of A Stranger", новое видео проекта DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG, в состав которого входят бывшие музыканты ACCEPT Udo Dirkschneider (vocals), Peter Baltes (bass) и Stefan Kaufmann (guitar), доступно для просмотра ниже. Третий сингл проекта, "Every Heart Is Burning", будет представлен 28 мая. А 27 августа будет выпущен специальный CD/винил "Arising".
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).