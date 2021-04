сегодня



UDO DIRKSCHNEIDER , PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN вновь вместе!



"Face Of A Stranger", новое видео проекта DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG, в состав которого входят бывшие музыканты ACCEPT Udo Dirkschneider (vocals), Peter Baltes (bass) и Stefan Kaufmann (guitar), доступно для просмотра ниже. Третий сингл проекта, "Every Heart Is Burning", будет представлен 28 мая. А 27 августа будет выпущен специальный CD/винил "Arising".



Полный состав DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG:



Udo Dirkschneider - Lead Vocals, Backing Vocals



Peter Baltes - Bass, Lead Vocals, Backing Vocals



Manuela Bibert - Lead Vocals, Backing Vocals



Stefan Kaufmann - Rhythm Guitar, Backing Vocals



Mathias Dieth - Lead Guitar, Backing Vocals



Sven Dirkschneider - Drums, Backing Vocals



















