Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Клавишник FAITH NO MORE о том, как весело быть Г...м! 74
*JASON NEWSTED не жалеет, что ушёл из METALLICA 46
*Рокеры рады вердикту по делу Джорджа Флойда 42
*TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса 42
*DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, чт... 36
[= ||| все новости группы



*

Dirkschneider

*



29 апр 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN вновь вместе!

11 апр 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER признал, что поторопился с заявлением о том, что больше не будет исполнять песни ACCEPT

8 апр 2021 : 		 DIRKSCHNEIDER собрал THE OLD GANG

3 мар 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEPT»

12 фев 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о своём голосе: «Мне очень повезло»

10 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в предстоящем североамериканском туре

1 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER на пенсию не собирается

17 апр 2020 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

2 фев 2020 : 		 Три музыканта ACCEPT выйдут летом на сцену с DIRKSCHNEIDER?

17 сен 2019 : 		 DIRKSCHNEIDER возвращается на сцену

5 сен 2018 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Я не общаюсь с ACCEPT»

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIRKSCHNEIDER

17 авг 2018 : 		 Bill Hudson ответил, что ему не подошли DIRKSCHNEIDER и U.D.O.

14 мар 2018 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

2 окт 2017 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

15 авг 2017 : 		 По словам UDO, новый альбом U.D.O. выйдет в сентябре 2018 года

21 июл 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER

8 июл 2017 : 		 Трейлер нового DVD DIRKSCHNEIDER

23 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER

13 июн 2017 : 		 Концертный релиз DIRKSCHNEIDER выйдет летом

5 июн 2017 : 		 Проект DIRKSCHNEIDER выступил с новым гитаристом

31 мар 2017 : 		 U.D.O. и DIRKSCHNEIDER нашли гитариста

17 мар 2017 : 		 DIRKSCHNEIDER объявили о продолжении работы
| - |

|||| сегодня

UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN вновь вместе!



*
zoom
*
* *
"Face Of A Stranger", новое видео проекта DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG, в состав которого входят бывшие музыканты ACCEPT Udo Dirkschneider (vocals), Peter Baltes (bass) и Stefan Kaufmann (guitar), доступно для просмотра ниже. Третий сингл проекта, "Every Heart Is Burning", будет представлен 28 мая. А 27 августа будет выпущен специальный CD/винил "Arising".

Полный состав DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG:

Udo Dirkschneider - Lead Vocals, Backing Vocals

Peter Baltes - Bass, Lead Vocals, Backing Vocals

Manuela Bibert - Lead Vocals, Backing Vocals

Stefan Kaufmann - Rhythm Guitar, Backing Vocals

Mathias Dieth - Lead Guitar, Backing Vocals

Sven Dirkschneider - Drums, Backing Vocals

Former ACCEPT Members UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES And STEFAN KAUFMANN Reunite In








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 43

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом