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Dirkschneider

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UDO DIRKSCHNEIDER: «Ой, как всё дорого»



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UDO DIRKSCHNEIDER в интервью Chris Akin Presents обсудил рост расходов на туры:

«Всё непросто. Мы находимся, скажем так, в хорошей ситуации с точки зрения финансовых возможностей, что можем отправиться в путь, но мы также должны следить за некоторыми аспектами, цены на которые в настоящее время резко растут. Но мы справляемся. Однако я знаю много групп, которые больше не могут ездить в турне. К тому же сейчас гитарные и барабанные техники очень дорогие. Во время пандемии многие из них уходили на другую работу и не вернулись, так что теперь таких людей осталось не так много. И сейчас они могут спокойно сказать: "Да, я буду столько-то стоить", и назначить такие цены, какие захотят. А ещё уже и просто людей не хватает. Автобусы стали дороже — неимоверно. Расходы на них зашкаливают. Всё не так просто. Ладно, нам повезло, но я полагаю, что для многих групп это большая проблема».




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11 авг 2023
Corpsegrinder04
С учетом того, что 50 % всех поклонников Удо и Блэйза живут на постсоветском пространстве, где они раньше постоянно зависали с концертами, то ясно дело с заработками напряг. А цены щас везде растут.
11 авг 2023
Aiming High
Если нормальный гитарист,то спокойно и без гитарного техника может обойтись.

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