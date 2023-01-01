Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен BLIND GUARDIAN об отсутствии татуировок: «Это не мо... 59
*Новое видео DOKKEN 37
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «В родном городе мне устроили раду... 36
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 29
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 27
*Вокалист GOJIRA: «Как стал веганом, так энергия просто попёр... 22
*DEE SNIDER: «Старичьё, чо вы со сцены никак не можете свалит... 20
*JEFF YOUNG: «Альбом KINGS OF THRASH будет лучше, чем всё, чт... 17
*Размалёванных на концерт GHOST не пущать! 15
*Вокалист IRON MAIDEN: «Фанаты, вы будете довольны» 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен BLIND GUARDIAN об отсутствии татуировок: «Это не мо... 59
*Новое видео DOKKEN 37
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «В родном городе мне устроили раду... 36
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 29
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 27
[= ||| все новости группы



*

Dirkschneider

*



17 авг 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было никаких проблем»

11 авг 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Ой, как всё дорого»

7 июл 2023 : 		 DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT

4 июл 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире»

25 апр 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER и TIM 'RIPPER' OWENS исполнили песни JUDAS PRIEST

11 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления UDO DIRKSCHNEIDER

9 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления UDO DIRKSCHNEIDER

7 июн 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о правах на ACCEPT

16 май 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о своём образе

2 май 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER показал лучший результат в Германии

27 апр 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о пении на немецком языке

22 апр 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры»

5 апр 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER дал совет молодым группам

18 мар 2022 : 		 Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER

25 фев 2022 : 		 Кавер-версия QUEEN от UDO DIRKSCHNEIDER

13 янв 2022 : 		 Альбом UDO DIRKSCHNEIDER весной

7 дек 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о самой большой ошибке в карьере

11 ноя 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Пенсия? Какая пенсия?!»

20 окт 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о сохранения голоса

16 окт 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о будущем с бывшими

18 авг 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIRKSCHNEIDER

29 май 2021 : 		 Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN

29 апр 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN вновь вместе!

11 апр 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER признал, что поторопился с заявлением о том, что больше не будет исполнять песни ACCEPT

8 апр 2021 : 		 DIRKSCHNEIDER собрал THE OLD GANG

3 мар 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEPT»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было никаких проблем»



zoom
В недавнем интервью финскому изданию Chaoszine бывший фронтмен ACCEPT и нынешний лидер U.D.O. Udo Dirkschneider рассказал об эволюции своего певческого голоса:

«Первое настоящее европейское турне мы провели в... Это было прямо перед совместным туром в 1981-м году с JUDAS PRIEST — это были 80-е годы, и мы провели первое настоящее европейское турне. А ещё нужно научиться поддерживать свой голос в рабочем состоянии. Но никогда — стучу по дереву [смеётся] — у меня не было никаких проблем. По мне, так лучше спеть подряд, может быть, четыре или пять концертов, вместо того, чтобы спеть два концерта, отдохнуть один день или три концерта, и отдохнуть ещё два дня. Мне нравится, когда, допустим, четыре-пять концертов подряд, а потом день отдыха. Но голос всё равно работает, понимаете? Так что я не знаю. У меня никогда не было никаких проблем. Конечно, иногда на гастролях ты простужаешься. Но у меня всегда есть запасной вариант — план Б. И никто не понимает, что если ты простудился или что-то в этом роде, то это всегда можно обойти. Но я думаю, что не многие это поймут».

На вопрос о том, как изменились его разминки за те пять с лишним десятилетий, что он профессионально поёт, Udo ответил:

«В прежние времена — а я не курю уже 20 лет — я просто выкуривал сигарету и сразу выходил на сцену. Я никогда не разогревался. Никогда. Я никогда этого не делал. Я ничего плохого не имею против других групп, но иногда, когда у нас есть группа на разогреве, они разогреваются полчаса и орут как черти, а я говорю: "Вот это да" — это действует на нервы. Но в любом случае я кричу только один раз, и тогда я понимаю, что всё работает, и мы начинаем. Так что мне этого достаточно».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 117

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом