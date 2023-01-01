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UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было никаких проблем»



В недавнем интервью финскому изданию Chaoszine бывший фронтмен ACCEPT и нынешний лидер U.D.O. Udo Dirkschneider рассказал об эволюции своего певческого голоса:



«Первое настоящее европейское турне мы провели в... Это было прямо перед совместным туром в 1981-м году с JUDAS PRIEST — это были 80-е годы, и мы провели первое настоящее европейское турне. А ещё нужно научиться поддерживать свой голос в рабочем состоянии. Но никогда — стучу по дереву [смеётся] — у меня не было никаких проблем. По мне, так лучше спеть подряд, может быть, четыре или пять концертов, вместо того, чтобы спеть два концерта, отдохнуть один день или три концерта, и отдохнуть ещё два дня. Мне нравится, когда, допустим, четыре-пять концертов подряд, а потом день отдыха. Но голос всё равно работает, понимаете? Так что я не знаю. У меня никогда не было никаких проблем. Конечно, иногда на гастролях ты простужаешься. Но у меня всегда есть запасной вариант — план Б. И никто не понимает, что если ты простудился или что-то в этом роде, то это всегда можно обойти. Но я думаю, что не многие это поймут».



На вопрос о том, как изменились его разминки за те пять с лишним десятилетий, что он профессионально поёт, Udo ответил:



«В прежние времена — а я не курю уже 20 лет — я просто выкуривал сигарету и сразу выходил на сцену. Я никогда не разогревался. Никогда. Я никогда этого не делал. Я ничего плохого не имею против других групп, но иногда, когда у нас есть группа на разогреве, они разогреваются полчаса и орут как черти, а я говорю: "Вот это да" — это действует на нервы. Но в любом случае я кричу только один раз, и тогда я понимаю, что всё работает, и мы начинаем. Так что мне этого достаточно».







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