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Dirkschneider

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11 ноя 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Пенсия? Какая пенсия?!»

20 окт 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о сохранения голоса

16 окт 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о будущем с бывшими

18 авг 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIRKSCHNEIDER

29 май 2021 : 		 Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN

29 апр 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN вновь вместе!

11 апр 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER признал, что поторопился с заявлением о том, что больше не будет исполнять песни ACCEPT

8 апр 2021 : 		 DIRKSCHNEIDER собрал THE OLD GANG

3 мар 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEPT»

12 фев 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о своём голосе: «Мне очень повезло»

10 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в предстоящем североамериканском туре

1 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER на пенсию не собирается

17 апр 2020 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

2 фев 2020 : 		 Три музыканта ACCEPT выйдут летом на сцену с DIRKSCHNEIDER?

17 сен 2019 : 		 DIRKSCHNEIDER возвращается на сцену

5 сен 2018 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Я не общаюсь с ACCEPT»

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIRKSCHNEIDER

17 авг 2018 : 		 Bill Hudson ответил, что ему не подошли DIRKSCHNEIDER и U.D.O.

14 мар 2018 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

2 окт 2017 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

15 авг 2017 : 		 По словам UDO, новый альбом U.D.O. выйдет в сентябре 2018 года

21 июл 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER

8 июл 2017 : 		 Трейлер нового DVD DIRKSCHNEIDER

23 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER

13 июн 2017 : 		 Концертный релиз DIRKSCHNEIDER выйдет летом

5 июн 2017 : 		 Проект DIRKSCHNEIDER выступил с новым гитаристом
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|||| 11 ноя 2021

UDO DIRKSCHNEIDER: «Пенсия? Какая пенсия?!»



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UDO DIRKSCHNEIDER в рамках недавней беседы сказал, что не собирается на пенсию:

«Я все еще наслаждаюсь происходящим. Слава Богу, я был очень занят во время пандемии. Я сделал много всего — альбом 'We Are One' с оркестром, концертный альбом для шоу в Болгарии, ЕР DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG и альбом 'Game Over'. Мне по-прежнему нравится то, что я делаю. Многие спрашивают меня, когда я собираюсь уйти на пенсию. Нет, ну что вы — для меня это пустое. Пока я здоров и мой голос в порядке, мы можем гастролировать по всему миру, и нет никаких причин останавливаться».

UDO DIRKSCHNEIDER Isn't Thinking About Retirement: 'There Is No Reason To Stop'



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