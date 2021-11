11 ноя 2021



UDO DIRKSCHNEIDER : «Пенсия? Какая пенсия?!»



UDO DIRKSCHNEIDER в рамках недавней беседы сказал, что не собирается на пенсию:



«Я все еще наслаждаюсь происходящим. Слава Богу, я был очень занят во время пандемии. Я сделал много всего — альбом 'We Are One' с оркестром, концертный альбом для шоу в Болгарии, ЕР DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG и альбом 'Game Over'. Мне по-прежнему нравится то, что я делаю. Многие спрашивают меня, когда я собираюсь уйти на пенсию. Нет, ну что вы — для меня это пустое. Пока я здоров и мой голос в порядке, мы можем гастролировать по всему миру, и нет никаких причин останавливаться».







+5 -0



просмотров: 371