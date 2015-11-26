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Dirkschneider

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8 апр 2021 : 		 DIRKSCHNEIDER собрал THE OLD GANG

3 мар 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEPT»

12 фев 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о своём голосе: «Мне очень повезло»

10 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в предстоящем североамериканском туре

1 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER на пенсию не собирается

17 апр 2020 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

2 фев 2020 : 		 Три музыканта ACCEPT выйдут летом на сцену с DIRKSCHNEIDER?

17 сен 2019 : 		 DIRKSCHNEIDER возвращается на сцену

5 сен 2018 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Я не общаюсь с ACCEPT»

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIRKSCHNEIDER

17 авг 2018 : 		 Bill Hudson ответил, что ему не подошли DIRKSCHNEIDER и U.D.O.

14 мар 2018 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

2 окт 2017 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

15 авг 2017 : 		 По словам UDO, новый альбом U.D.O. выйдет в сентябре 2018 года

21 июл 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER

8 июл 2017 : 		 Трейлер нового DVD DIRKSCHNEIDER

23 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER

13 июн 2017 : 		 Концертный релиз DIRKSCHNEIDER выйдет летом

5 июн 2017 : 		 Проект DIRKSCHNEIDER выступил с новым гитаристом

31 мар 2017 : 		 U.D.O. и DIRKSCHNEIDER нашли гитариста

17 мар 2017 : 		 DIRKSCHNEIDER объявили о продолжении работы
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|||| сегодня

DIRKSCHNEIDER собрал THE OLD GANG



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После того, как число просмотров видеоклипа "Where The Angels Fly", выпущенного осенью прошлого года под "вывеской" DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG, перевалило за два миллиона просмотров, проект выпустил этот материал на стриминговых платформах, а также намекнул на некоторые "будущие планы", о котором будет рассказано "в течение ближайших недель"

В проекте DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG Udo Dirkschneider объединил бывших коллег по Accept, басиста Peter'а Baltes'а и гитариста Stefan'а Kaufmann'а, а также своего сына и барабанщика Sven'а и певицу Manuela Bibert. И все указывает на то, что это не разовая акция...

Слушать “Where The Angels Fly”

DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG Feat. Former ACCEPT Bandmates To Reveal Future Plans In The Coming Weeks



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

зубатый_колобок


8 апр 2021, 17:17		уж не альбом ли намечается?


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