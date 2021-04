сегодня



DIRKSCHNEIDER собрал THE OLD GANG



После того, как число просмотров видеоклипа "Where The Angels Fly", выпущенного осенью прошлого года под "вывеской" DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG, перевалило за два миллиона просмотров, проект выпустил этот материал на стриминговых платформах, а также намекнул на некоторые "будущие планы", о котором будет рассказано "в течение ближайших недель"



В проекте DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG Udo Dirkschneider объединил бывших коллег по Accept, басиста Peter'а Baltes'а и гитариста Stefan'а Kaufmann'а, а также своего сына и барабанщика Sven'а и певицу Manuela Bibert. И все указывает на то, что это не разовая акция...



