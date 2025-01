сегодня



DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SABATON



Balls To The Wall, feat. Joakim Brodén, кавер-версия хита ACCEPT от проекта DIRKSCHNEIDER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек включен в выходящий 28 февраля на Reigning Phoenix Music альбом "Balls To The Wall - Reloaded":



01. Balls To The Wall (feat. Joakim Brodén of SABATON)

02. London Leatherboys (feat. Biff Byford of SAXON)

03. Fight It Back (feat. Mille Petrozza of KREATOR)

04. Head Over Heels (feat. Nils Molin of DYNAZTY/AMARANTHE)

05. Losing More Than You've Ever Had (feat. Michael Kiske of HELLOWEEN)

06. Love Child (feat. Ylva Eriksson of BROTHERS OF METAL)

07. Turn Me On (feat. Danko Jones)

08. Losers And Winners (feat. Dee Snider of TWISTED SISTER)

09. Guardian Of The Night (feat. Tim "Ripper" Owens of KK's PRIEST, formerly of JUDAS PRIEST)

10. Winter Dreams (feat. Doro Pesch)







