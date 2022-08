сегодня



Профессиональное видео с выступления UDO DIRKSCHNEIDER



Профессиональное видео с выступления UDO DIRKSCHNEIDER'а, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Starlight (Accept song)

Living for Tonite (Accept song)

Midnight Mover (Accept song)

Breaker (Accept song)

London Leatherboys (Accept song)

Princess of the Dawn (Accept song)

Restless and Wild / Son of a Bitch (Accept song)

Screaming for a Love-Bite (Accept song)

Up to the Limit (Accept song)



Бис:



Metal Heart (Accept song)

Fast as a Shark (Accept song)

Balls to the Wall (Accept song)







