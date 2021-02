сегодня



UDO DIRKSCHNEIDER — о своём голосе: «Мне очень повезло»



В новом интервью для Wacken Radio бывший вокалист ACCEPT и нынешний фронтмен U.D.O. Udo Dirkschneider ответил на вопрос о том, как он поддерживает свой голос в форме после всех этих лет:



«Это очень интересно. Некоторые вещи, которые я пою сейчас, было бы невозможно исполнить 15 или 20 лет назад. Особенно в нижнем диапазоне становится намного лучше. Как-то Stefan Kaufmann (продюсер U.D.O. и бывший барабанщик ACCEPT), когда мы делали альбом "We Are One" [в прошлом году], а он работал над записями, сказал мне: "Это безумие". Он сказал: "Ты берёшь ноты, которые исполнял на альбоме [ACCEPT] "Breaker" [1981 года]. Это невозможно. Я сказал: "Я не знаю. Не спрашивай меня".



Это чудо. Stefan сказал мне: "Это действительно чудо. Это невероятно". Я ответил: "Да". Кроме того, у меня нет никаких проблем во время живых выступлений. Мы всегда даём продолжительные шоу — порядка двух часов. У меня нет никаких проблем. Я никогда не разогреваюсь. Я выхожу на сцену и начинаю петь — вот и всё. Я не знаю. Думаю, мне очень повезло. Я знаю многих певцов, и у них действительно проблемы. Они могут петь, может, на двух концертах, на трёх, а потом им нужно брать выходной или два выходных. У них проблемы с исполнением некоторого материала.



Мне очень повезло. Это единственное, что я могу сказать, — действительно повезло».













