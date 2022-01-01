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*Новое видео CREMATORY 15
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
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Dirkschneider

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|||| 5 апр 2022

UDO DIRKSCHNEIDER дал совет молодым группам



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В новом интервью Chaoszine бывший фронтмен ACCEPT и нынешний лидер U.D.O. Udo Dirkschneider рассказал об изменениях, которые он заметил в музыкальной индустрии с тех пор, как начал работать более пяти десятилетий назад:

«В музыкальном бизнесе определённо произошли некоторые изменения. Да, это уже не 80-е годы. Конечно, продажи компакт-дисков падают. С одной стороны, нам повезло с нашим видом музыки — люди хотят приобрести физический носитель, поэтому мы не так пострадали от революции потокового вещания, как это произошло, например, в поп-музыке или чём-то подобном. Но проблема существует: стало продаваться меньше альбомов. Самые большие проблемы, я думаю, возникают у молодых групп. Они не могут продать столько альбомов, а у звукозаписывающих компаний нет столько денег, чтобы поддерживать их в течение длительного времени.

Я видел некоторые группы, действительно хорошие группы, они появлялись, и иногда через год, через два года они прекращали существование и распадались. Сейчас всё иначе, не так как было в 80-х. Когда я начинал с ACCEPT, звукозаписывающая компания сказала: "Мы хотим заработать деньги после пяти альбомов". Можете себе представить — после пяти альбомов? И они вкладывали [много] денег в [продвижение]. Но я думаю, что эти дни прошли. Я уверен в этом.
Я знаю, что звукозаписывающие компании возненавидят меня за это, но я дам совет молодым группам: во-первых, верьте в то, что вы делаете, в свой вид музыки, и во-вторых — не подписывайте контракт с лейблом. Попытайтесь создать свой альбом самостоятельно. Сейчас благодаря всем этим техническим штукам это возможно — я знаю это. После этого продавайте альбом через Интернет. Просто наймите кого-нибудь, кому вы сможете платить сколько-нибудь денег в месяц — он может зайти на все металлические сайты и сказать: "Эй, есть новый альбом". Сделайте сами свой собственный видеоклип. Я имею в виду, что это можно сделать с помощью современных мобильных телефонов, — качество очень хорошее. И тогда все деньги пойдут группе. Что я могу сказать молодым группам: делайте всё сами и не подписывайте контракт с лейблом, тогда все деньги будут ваши. Если кто-то спросит меня, сделайте вот так. Ладно, может быть, звукозаписывающие компании теперь ненавидят меня больше за эти слова, но мне всё равно».

UDO DIRKSCHNEIDER





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КомментарииСкрыть/показать 2 )
5 апр 2022, 22:31
Есть несколько-НО!!!
И Очень ВАжных!!!
5 апр 2022, 23:54
Дед, ты велик! Здоровья тебе!


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