сегодня



DIRKSCHNEIDER целиком отыграл альбом ACCEPT



Видео с выступления DIRKSCHNEIDER в Румынии, в рамках которого целиком был исполнен материал альбома ACCEPT "Balls To The Wall", доступно ниже:



0:00:02 Fast As A Shark

0:03:32 Living For Tonite

0:07:51 Midnight Mover

0:11:12 Breaker

0:15:52 Flash Rockin' Man

0:20:10 Metal Heart

0:26:44 Breaking Up Again (Peter on vocals)



"Balls To The Wall" album



0:31:59 Intro

0:32:51 Balls To The Wall

0:40:53 London Leatherboys

0:45:29 Fight Back

0:49:26 Head Over Heels

0:54:30 Losing More Than You Have Ever Had

0:59:30 Love Child

1:03:31 Turn Me On

1:08:53 Losers And Winners

1:13:32 Guardian Of The Night

1:18:04 Winterdreams



1:24:40 Princess Of The Dawn

1:35:45 Up To The Limit

1:41:06 Burning







+0 -0



( 1 ) просмотров: 147