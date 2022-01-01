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Dirkschneider

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UDO DIRKSCHNEIDER — о правах на ACCEPT



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Udo Dirkschneider в очередной раз выразил сожаление по поводу того, что не получил права на название группы ACCEPT, которую он основал в 1976 году. Немецкий фронтмен не раз выражал своё недовольство нынешним составом ACCEPT с вокалистом Mark'ом Tornillo, в котором остался только один оригинальный участник — гитарист Wolf Hoffmann. Несмотря на то, что шесть лет назад Dirkschneider объявил о планах прекратить исполнять материал ACCEPT вживую, он продолжает делать это как в рамках U.D.O., так и в DIRKSCHNEIDER.

В недавнем интервью Udo рассказал о том, почему он играет старый материал ACCEPT с U.D.O. и DIRKSCHNEIDER, и обсудил горячие споры о том, кто же должен исполнять бэк-каталог ACCEPT:

«[Менеджер ACCEPT] Gaby Hoffmann проявила сообразительность и заставила нас подписать бумаги о том, что все права на имя должны перейти к Wolf'y в 1981 году. В это время мы подписывали много бумаг. Я очень поздно узнал, что подписал нечто подобное. Это уже история. Мне хорошо в рамках U.D.O., мне хорошо в DIRKSCHNEIDER. Я всё ещё могу исполнять песни ACCEPT. Неважно, называется ли это ACCEPT или U.D.O., — люди знают, что происходит. Для меня это история. Это не самый приятный момент, но это было давно, и что теперь?»

Затем Udo заявил, что он считает две группы, носящие его имя, настоящими группами, а не проектами одного человека с нанятыми музыкантами:

«Я открытый человек. Я никогда не рассматривал себя в U.D.O. или DIRKSCHNEIDER как сольного артиста. Для меня было важно, чтобы вокруг меня была группа. Это не значит, что я должен быть главнее всех на сцене. Важно, чтобы группа была единым целым. Я говорил это участникам своей группы: "Вы тоже выходите на передний план, если у вас есть своя роль". Я думаю, это хорошо для зрителей и фанатов. Это не только Удо. Это также и группа».




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