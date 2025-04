1 апр 2025



DIRKSCHNEIDER продолжает играть ACCEPT



Видео с выступления DIRKSCHNEIDER в Z7, Pratteln, Switzerland, доступно для просмотра ниже:



Video 1



00:01 Love Child

03:49 Turn Me On

09:04 Fight It Back

12:43 Midnight Mover

16:02 Breaker

20:36 Living For Tonite

24:12 Losers And Winners

28:29 Head Over Heels

32:31 Balls To The Wall

40:44 Metal Heart



Video 2



0:01 Burning

7:02 Up To The Limit







просмотров: 308