сегодня



Кавер-версия QUEEN от UDO DIRKSCHNEIDER



UDO DIRKSCHNEIDER представил видео на собственное прочтение хита QUEEN "We Will Rock You", который будет включен в выходящий 22 апреля на atomic Fire альбом "My Way":



Трек-лист:



01. Faith Healer (ALEX HARVEY)



02. Fire (CRAZY WORLD OF ARTHUR BROWN)



03. Sympathy (URIAH HEEP)



04. They Call It Nutbush (TINA TURNER)



05. Man On The Silver Mountain (RAINBOW)



06. Hell Raiser (THE SWEET)



07. No Class (MOTÖRHEAD)



08. Rock And Roll (LED ZEPPELIN)



09. The Stroke (BILLY SQUIER)



10. Paint It Black (THE ROLLING STONES)



11. He's A Woman, She's A Man (SCORPIONS)



12. T.N.T. (AC/DC)



13. Jealousy (FRANKIE MILLER)



14. Hell Bent For Leather (JUDAS PRIEST)



15. We Will Rock You (QUEEN)



16. Kein Zurück (WOLFSHEIM)



17. My Way (FRANK SINATRA)







+1 -1



( 1 ) просмотров: 500