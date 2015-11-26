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Dirkschneider

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16 окт 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о будущем с бывшими

18 авг 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIRKSCHNEIDER

29 май 2021 : 		 Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN

29 апр 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN вновь вместе!

11 апр 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER признал, что поторопился с заявлением о том, что больше не будет исполнять песни ACCEPT

8 апр 2021 : 		 DIRKSCHNEIDER собрал THE OLD GANG

3 мар 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEPT»

12 фев 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — о своём голосе: «Мне очень повезло»

10 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в предстоящем североамериканском туре

1 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER на пенсию не собирается

17 апр 2020 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

2 фев 2020 : 		 Три музыканта ACCEPT выйдут летом на сцену с DIRKSCHNEIDER?

17 сен 2019 : 		 DIRKSCHNEIDER возвращается на сцену

5 сен 2018 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Я не общаюсь с ACCEPT»

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIRKSCHNEIDER

17 авг 2018 : 		 Bill Hudson ответил, что ему не подошли DIRKSCHNEIDER и U.D.O.

14 мар 2018 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

2 окт 2017 : 		 Видео с выступления DIRKSCHNEIDER

15 авг 2017 : 		 По словам UDO, новый альбом U.D.O. выйдет в сентябре 2018 года

21 июл 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER

8 июл 2017 : 		 Трейлер нового DVD DIRKSCHNEIDER

23 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER

13 июн 2017 : 		 Концертный релиз DIRKSCHNEIDER выйдет летом

5 июн 2017 : 		 Проект DIRKSCHNEIDER выступил с новым гитаристом

31 мар 2017 : 		 U.D.O. и DIRKSCHNEIDER нашли гитариста

17 мар 2017 : 		 DIRKSCHNEIDER объявили о продолжении работы
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UDO DIRKSCHNEIDER — о будущем с бывшими



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UDO DIRKSCHNEIDER в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, стоит ли ждать полноценного альбома от Dirkschneider & The Old Gang, в состав котороых входят бывшие музыканты ACCEPT Peter Baltes (бас) и Stefan Kaufmann (гитара):

«Мы записали EP, и люди спрашивали: "Будет ли альбом?" На данный момент точно нет. Я бы сказал, если у нас будет время, если у нас будет достаточно идей и мы сможем сделать что-то в промежутке. Я бы сказал, что, возможно, когда-нибудь мы сможем сделать совместный альбом. Но это будет скорее проект, и это будет скорее музыкальное развлечение. Так что не должно быть ожиданий, будто мы создаём новую группу. Кроме того, с этим составом невозможно будет ездить в турне».

UDO DIRKSCHNEIDER Doesn't Rule Out Future Projects With Former ACCEPT Members -



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

гладиатор


16 окт 2021, 17:27		Состав-то крутейший. EP был прекрасен, нужно делать альбом, тем более любые туры сейчас вилами по воде.

Exceptional


16 окт 2021, 17:28		И кто тут недавно кукарекал, что Уда разгонит U.D.O. ради этого гэнгбэнга?

DrunkEagle86


16 окт 2021, 19:36		Я считаю Dirkschneider & The Old Gang крайне интересным для себя проектом и мне очень жаль читать такие новости, т.к. я надеялся, что после тех нескольких песен в самом скором времени выйдет полноформатник, но, видимо, пока увы.

resurgamresponses


16 окт 2021, 19:59		ведь еще древние индийцы сказали: нельзя войти трижды в великие воды ганга

Rutger


16 окт 2021, 21:20		Сектантам боль. Брежила надежда, что с Балтесом олдганг таки опрокинет лысого диктатора, покажет кузькину мать, где тру Ассерт зимует.
И куда теперь Петрухе идти..


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