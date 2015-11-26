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UDO DIRKSCHNEIDER — о будущем с бывшими



UDO DIRKSCHNEIDER в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, стоит ли ждать полноценного альбома от Dirkschneider & The Old Gang, в состав котороых входят бывшие музыканты ACCEPT Peter Baltes (бас) и Stefan Kaufmann (гитара):



«Мы записали EP, и люди спрашивали: "Будет ли альбом?" На данный момент точно нет. Я бы сказал, если у нас будет время, если у нас будет достаточно идей и мы сможем сделать что-то в промежутке. Я бы сказал, что, возможно, когда-нибудь мы сможем сделать совместный альбом. Но это будет скорее проект, и это будет скорее музыкальное развлечение. Так что не должно быть ожиданий, будто мы создаём новую группу. Кроме того, с этим составом невозможно будет ездить в турне».

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